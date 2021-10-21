受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

▲川普宣布成立新的社群平台「真實社群」，並將在下個月開始推出試用版。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在任期內與主流社群媒體衝突不斷，甚至在今年1月的國會暴力事件後，被Facebook、Instagram和推特封殺。時隔9個月後，川普20日宣布，他將推出自己的社群平台「真實社群」（TRUTH social），並計劃在下個月讓受邀的用戶測試使用。

綜合美國ABC等外媒報導，真實社群是川普旗下的科技公司「川普媒體科技集團」（TMTG）新創立的社群平台。川普20日表示，他之所以創立真實社群，是因為大型科技公司正在壓制國內不同的聲音，因此真實社群的使命是「對抗大型科技公司的暴政」，並成為「自由派媒體的競爭對手」。

This press release reporters are getting is legit - confirmed to me by sources close to former President Trump. He is launching a media company with a social media platform called “TRUTH Social”. pic.twitter.com/b417jq6Xkd — John Santucci (@Santucci) October 21, 2021

川普補充，「我們生活在一個塔利班能不斷在推特發文，但你最喜歡的美國總統卻被噤聲的世界，這是不可接受的」。TMTG也指出，他們將在11月推出試用版，讓受邀的用戶測試使用，TMTG還打算推出一項訂閱隨選視訊（VOD）服務，它最大的特色是「政治不正確」的娛樂節目。

報導稱，TMTG早前曾透過特殊收購公司（SPAC） 與數位世界收購公司（DWAC）完成合併，並將在近期內上市。TMTG計劃在2022年第一季度在全美範圍推出真實社群，據說有興趣的用戶目前已可在蘋果App Store預訂這款APP。

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