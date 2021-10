受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

▲川普宣布成立新的社群平台「真實社群」,並將在下個月開始推出試用版。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國前總統川普(Donald Trump)在任期內與主流社群媒體衝突不斷,甚至在今年1月的國會暴力事件後,被Facebook、Instagram和推特封殺。時隔9個月後,川普20日宣布,他將推出自己的社群平台「真實社群」(TRUTH social),並計劃在下個月讓受邀的用戶測試使用。

綜合美國ABC等外媒報導,真實社群是川普旗下的科技公司「川普媒體科技集團」(TMTG)新創立的社群平台。川普20日表示,他之所以創立真實社群,是因為大型科技公司正在壓制國內不同的聲音,因此真實社群的使命是「對抗大型科技公司的暴政」,並成為「自由派媒體的競爭對手」。

This press release reporters are getting is legit - confirmed to me by sources close to former President Trump. He is launching a media company with a social media platform called “TRUTH Social”. pic.twitter.com/b417jq6Xkd