紐時：喪失外界信任　中國難以複製台積電成功

▲紐約時報指出,中國將永遠無法複製台積電的成功。(圖/路透社)



文/中央社

「紐約時報」專欄作家佛里曼以「中國霸凌行為對自身與世界構成威脅」為題,指中國領導人習近平近來的種種作為不僅危及自身與全球,也凸顯中國將永遠無法複製台積電的成功。

「世界是平的」(The World Is Flat)一書作者佛里曼(Thomas L. Friedman)在文中開門見山表示,自中共前領袖鄧小平於1970年代末期推行改革開放政策以來,許多西方國家都認為中國正邁向經濟與社會更開放一途。遺憾的是,習近平走上回頭路,恐對中國未來發展和全球各地構成真正的危險。

文中寫道,習近平今日所做的一切,都在侵蝕海內外企業對中國境內商業規則的信任,同時也削弱了外國對中國的信心。外界原本相信,中國拿回香港後,不會太快將矛頭對準台灣,這可能引發與美國的直接衝突。

佛里曼說,中國的強硬策略若成功,將為太平洋地區每個自由國家與經濟體帶來危險;但他也不希望看到中國失敗,因為人口14億的中國若不穩定,恐衝擊許多層面。他認為,「習近平並沒有意識到自己近期的行為,替海內外帶來多少不確定性」。

佛里曼舉科技企業蘋果(Apple)共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)和阿里巴巴集團創辦人馬雲為例。

他說,假如一個人在2008年,也就是蘋果推出iPhone一年後,看見報紙頭版報導賈伯斯失蹤了,會怎麼想?想必谷歌(Google)會出現千百萬筆搜尋「賈伯斯在哪裡?」的條目;而如果中國有誰能與賈伯斯相提並論,那肯定是馬雲。

佛里曼表示,馬雲去年10月批評中國金融監管機構後就「被消失」,與阿里巴巴淵源甚深的螞蟻集團原定去年11月啟動史上最大規模首次公開募股,也被當局叫停,宛如習近平在昭告天下:若他必須抉擇,是要讓阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭成為全球龍頭,擁有龐大金融和數據資源,但成長超出中共控制,或是讓這些企業成為受他挾制的二流公司,他會選擇後者。

▲馬雲去年10月批評中國金融監管機構後就「被消失」。(圖/視覺中國CFP)



文中指出,習近平清楚看見西方科技業鉅子如何加劇社會緊張局勢、擴大收入差距,並創造出足以左右政府的壟斷局面,因此希望排除這種不受約束的資本主義,這不難理解,但做法竟是讓這些公司的創辦人「消失」。佛里曼說,想必不少中國青年創新企業家會自問:「我待在這裡的未來會如何?新的規範是什麼?」

佛里曼再舉例,澳洲外長潘恩(Marise Payne)去年4月支持對新型冠狀病毒疫情起源展開獨立調查後,中國隨即大幅削減澳洲大麥、牛肉、葡萄酒和煤炭進口。佛里曼說,所有太平洋鄰國都已注意到中國這種「荒謬、恃強凌弱的過度反應」。此外,中國本月初派遣150架共機擾台,也提醒著各國,中國正認真為武力犯台奠定基礎。

佛里曼指出:「這種霸凌行為可能是習近平的一大失算,原因有很多,但最主要的無非是半導體」。他說,台灣擁有全世界最大的先進晶片代工製造商台積電,全球市占率約5成,就算習近平推出「中國製造2025」的政策,也無法複製台積電的成功,箇中原因就在「信任」。

佛里曼在文中寫道,台積電是半導體代工廠,意味要替許多不同公司生產晶片,特別是蘋果、高通(Qualcomm)、輝達(Nvidia)、超微(AMD)甚至英特爾(Intel)等大企業。

