噁男朝機車掏鳥射精！　少女見坐墊黏「濃稠白色液體」崩潰

▲噁男朝機車射精！少女見「黏稠白液體」崩潰。（圖／翻攝自推特／@ivannhidayat）



記者張方瑀／綜合報導

印尼雅加達一名18歲少女日前騎車回家時，發現有一名男子尾隨在後，她嚇得加速騎回家後，立刻進門躲回家中，沒想到這名男子竟然射精在少女的機車上，全程都被監視器給拍了下來。

根據《雅加達椰子網》報導，住在雅加達南部的一名18歲少女在16日騎車返家時，在一條空曠黑暗的道路上，發現自己被一名男子尾隨，該名男子像是怕被發現一樣，連車頭燈都沒有開，少女嚇得立刻加速騎回家，「當我把車停在家門口時，那名男子也停了下來，我回頭看了他一眼，發現他也在四處張望。」

少女表示，她將機車停在家門口後，就慌張地衝入家門，沒想到男子接著走近她的機車，從曝光的監視器畫面可以看到，男子不斷左顧右盼，接著掏出自己的下體，直接射精在少女機車的座墊上，完事後立刻騎車離開。

AKSI ONANI DI JOK MOTOR

( A THREAD PELECEHAN SEKSUAL) pic.twitter.com/Fdk72aRU6r — Mamang Ojol (@ivannhidayat) October 17, 2021

後來少女走出門檢查自己的車，發現坐墊上有白色黏液後，湊上前聞了一下，發現竟然是精液後崩潰大哭。少女說，這件事讓她受到很大的打擊，不但不敢獨自騎車出門，同時也吃不下睡不好，想到這件是眼淚就掉不停。

這段影片在推特上已經累積超過30萬人觀看，雖然當時少女並沒有報警，但當地警方也說，會立刻介入協助調查。

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