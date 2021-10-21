趁午休投資比特幣「5分鐘賺進1天薪資」他秒辭職　爽賺千萬買別墅

▲美國一名護士在疫情中果斷辭職，卻靠加密貨幣賺進千萬台幣，生活條件更加富足。（圖／翻攝自Facebook／Josh Dorgan）

記者張寧倢／編譯

美國內布拉斯加州一名31歲男子曾是兒科護士與醫院部門經理，他自2017年開始在工作的休息間隙進行加密貨幣的交易，而2020年爆發新冠疫情，他忙到只能趁著午休時間交易，卻能在5分鐘內賺回1天薪資，這讓他果斷辭職，成為全職交易者，如今已經獲利7位數美金，折合新台幣至少2780萬。

根據美國《商業內幕》（Insider）報導，道根（Josh Dorgan）曾是奧馬哈市的一名兒科護士，但最近卻登上了《彭博社》的新聞版面。因為他在2017年曾看到有報導稱比特幣價格已經突破2000美元，於是他開始對這種數位貨幣進行更多研究，接著便利用上班的空閒時間交易加密貨幣。道根說，盡早投入加密貨幣市場就是一個巨大的機會。

道根表示，2020年疫情爆發後，他越來越難在工作時抽出空檔來交易，「每天坐在辦公室裡賺幾百美元，然後在午休時間進行交易，只要5分鐘就賺回了我1天的薪資，對我來說很難熬。」因此去年8月，道根聘請了一名財務顧問後，就果斷辭職，專心投入市場交易，當然，他已確保自己存了足夠的預備金，以防萬一。

如今，道根透過傳統投資市場與比特幣（BTC）、萊特幣（LTC）和以太幣（ETH）等加密貨幣市場，獲利金額高達7位數美元，現折合新台幣至少2780萬，現在他買了一幢湖畔度假別墅，花更多時間陪伴剛出生的兒子，閒暇時候可以動手裝修房子或是騎水上摩托車，同時，他也重新開始多年前曾忽視的健身與冥想的習慣。

道根表示，他對自己的決定感到「非常滿意」，「我當然懷念在醫院照護孩子們的時光，但我可以透過其他方式幫助人們，例如，教他們市場操作方式。」

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