聯大第2758號決議50周年　外交部：中國無權代表台灣人民

▲第76屆聯合國大會。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

聯合國大會第2758號決議即將屆滿50年，對於聯合國秘書處持續援引且不當擴大詮釋聯大第2758號決議，且附和中方論調認定「台灣是中國的一省」。外交部21日表示，中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際上代表台灣人民，台灣是先進民主國家也受到國際社會的廣泛肯定，台灣有貢獻世界的決心及能力，是全球合作不可或缺的重要夥伴。

外交部表示，1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議有其時空環境背景，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未提及台灣隸屬於中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民，遺憾的是，聯合國秘書處持續援引，且不當擴大詮釋聯大第2758號決議，附和中方論調認定「台灣是中國的一省」，做為峻拒我國國人進入聯合國場域參訪、參加會議活動，以及剝奪我國媒體採訪的依據。聯合國全面性阻礙台灣2350萬人民參與聯合國體系的做法實已違背聯合國的憲章精神及組織成立的宗旨。

外交部重申，台灣歷經民主化過程，早已是民主國家，我國是先進民主國家的事實，也受到國際社會的廣泛肯定。只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，「中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際上代表台灣人民。」

外交部表示，台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續推動有意義參與聯合國體系，與世界各國共同合作追求全球永續共榮的發展，此為我國身為負責任國際社會成員所應善盡的國際責任，更為我國做為主權獨立國家所應享有的自然權利。

外交部並指，聯合國不斷強調，後疫情時代需要全球所有利益攸關者的共同合作；台灣有貢獻世界的決心及能力，是全球合作不可或缺的重要夥伴，呼籲聯合國切勿一再屈從中國政府的政治壓力，不當擴張解釋1971年聯大第2758號決議的內涵，將台灣排拒在外；聯合國應正面回應台灣人民已做好準備貢獻國際社會的殷切期待，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構。