認錯自家大門！89歲阿嬤不小心闖進鄰居家　被2惡犬活活咬死

OAP, 89, mauled to death by two dogs after wandering into neighbour’s garden https://t.co/I4GQm8O4HM — The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

義大利一名89歲婦人不小心闖進鄰居家，結果被鄰居養的2條美國史特富郡梗(American Staffordshire Terrier)活活咬死，兒子返家時被通知噩耗。由於死者患有老年癡呆症，使得負責照顧她的護理人員目前也被刑事調查中。

89歲婦女戈薩內利(Carmen Gorzanelli)12日下午在摩德納省(Modena)薩索羅鎮(Sassuolo)家附近遭到攻擊，患有老年癡呆的她疑似搞錯自己與鄰居家大門，走錯後正在花園等待媽媽的女童警告她，內有惡犬要她不要再往前走，可是她恍惚中沒有聽到警告慘遭2犬攻擊，女童目睹後立即報案。

戈薩內利的兒子羅伯托(Roberto Neri)回到家時發現有案件發生，沒想到死者竟然是自己母親，而他打電話給護理人員確認時，對方還強調戈薩內利正在床上睡覺。警方查閱監視器確認，戈薩內利自行離開家門後，不小心走進鄰居家院子，目前護理人員被捕恐將面臨入獄，尚不清楚涉案飼主是否正在接受調查。

▼女子被鄰居所養的狗攻擊咬死。（圖／示意圖／達志影像）