惡魔護士「打空氣針」連環殺人！4病患現詭異神經問題　腦損慘死

▲ 同一家醫院接連有4名患者出現不明原因導致的神經問題。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起驚悚案件，一名護士接連為剛動完心臟手術的患者打「空氣針」，導致他們因腦部損傷死亡，短短7個月間以相同手法害死4人，19日連續殺人罪成，檢方求處死刑。

《每日郵報》報導，現年37歲的戴維斯（William Davis）2017年及2018年間擔任護士時，涉嫌在4名接受心臟手術的患者動脈中注入空氣，導致他們術後出現無法解釋的神經問題，最終不幸身亡。陪審團19日裁定，戴維斯連續殺人罪名成立。

德州大學泰勒醫學中心急診醫師施奈爾（John Schnell）作證指出，解剖學上來說，空氣不可能逆著血液流動。戴維斯的律師進一步指控，院方將戴維斯當成掩蓋醫院內部問題的代罪羔羊，因為患者死亡時他也在場，但陪審團並未認同。

以檢方證人身分出席的肺科醫師亞伯勒（William Yarbrough）則向陪審團說明，透過腦部掃描影像看出，受害者大腦動脈系統損傷，這是他從醫數十年來從未見過的狀況，認為他們不可能死於動脈被注入空氣以外的原因，且戴維斯的犯行發生在手術後，因為患者是在康復期間出現併發症。

檢方指控，戴維斯「喜歡殺人」，享受走進病房為他們注射空氣的過程，監視器也捕捉到他透過儀器觀察受害者狀況的畫面。

根據《泰勒早報》，第一起案件發生於2017年6月，一名61歲男性患者出現「嚴重且無法解釋的類似中風」，未料不到一個月後，一名58歲男子也出現類似症狀。接著在同年8月，一名47歲軍人接受心臟手術的2天後出現原因不明的神經疾病，2天後腦死。

最後一起案件發生於2018年1月，一名女性患者在戴維斯離開病房的幾分鐘後心率驟降，血壓飆升，出現永久性腦部損傷，喪失言語及進食能力，去年喪命。戴維斯同年2月被解雇，4月落網，審判仍在進行。

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