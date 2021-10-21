美國女染疫335天創紀錄！她3年前曾罹患血癌　醫生曝可能原因

▲美國已於9月針對65歲以上民眾及高風險族群，開放接種第三劑加強針。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國馬里蘭州一名女子在去年春天確診新冠肺炎後，直到今年4月的檢測結果都還是陽性，持續確診時間長達355天。專家指出，這可能是屬於「假陽性」反應，檢測出的是體內殘留的無害病毒。

根據《商業內幕》報導，馬里蘭州一名47歲女子在2020年春天確診新冠肺炎後，住進國立衛生研究院（National Institutes of Health）。治療完10個月後，她仍有輕微至無症狀的反應，當時她的檢測結果依舊是陽性。該名女性在3年前曾罹患血癌，治療康復後，體內會產生抗體的B細胞平均量較低，免疫系統也有受損。

醫生認為，確診後期她應該屬於「假陽性」反應，檢測出的是體內殘留的無害病毒。結果今年3月時，女子體內的病毒量再次升高，基因定序後發現，她體內的病毒和10個月前的非常相似，不是目前普通人群所感染的病毒；在首次確診355天後，終於在4月完全消除病毒，多次的檢測結果都是陰性。

這篇研究以預印本的形式刊登在醫學網站MedRxiv，目前尚未通過同儕評審。醫師指出，這項研究替免疫系統較弱的人提供了相關的資訊；免疫功能低下的人不太可能對兩劑疫苗就做出反應，這讓他們更易受感染。美國食品暨藥物管理局（FDA）已於9月針對65歲以上民眾及高風險族群，開放接種第三劑加強針。

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