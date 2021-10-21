7萬5000隻黃蜂藏閣樓！除蟲專家見「100cm巨大蜂巢」嚇：24年沒見過

實習記者徐敬璇／綜合報導

英國一名擁有24年除蟲經驗的害蟲防治專家，日前在一棟民宅裡發現一顆比他上半身還大的黃蜂巢，這個將近100公分的蜂巢內竟有7萬5000隻以上的黃蜂，讓他驚呼這是他從業24年來見過「最大的黃蜂巢」。

據《每日郵報》報導，英國48歲除蟲專家克魯斯（Ralph Clews），日前接到一名屋主來電表示，家中有一個蜂巢要他幫忙拆除。當他來到民宅的閣樓後，發現一個足足有100公分大的黃蜂巢。克魯斯指出「簡直不敢相信自己所看到的，毫無疑問，這是我在工作中見過的最大的黃蜂巢。」客戶原本想保存蜂窩，讓孫子帶去學校向朋友展示，但這個做法危險性太高，最後只能讓他盡速處理。

▲巨大蜂巢裡至少有7萬5000隻以上的黃蜂。（圖／翻攝自IG／rcpestmanagement ）

克魯斯表示，一般蜂巢的尺寸再大也只會跟足球差不多，但他在閣樓內發現的3個蜂巢，其中一顆的高度竟超過100公分，直徑約有230公分，是他從業24年來看到過最大的蜂巢，且裡面至少容納了75000到100000隻黃蜂，需要穿上全套的防護裝備才能開始清除。

克魯斯補充說，他們都希望能以最合乎道德的方式進行除蟲，所以在動手前都會考慮所有可行的方法，希望大家不要再誤解除蟲家都用殘暴的手段殺害動物。

據了解，黃蜂的飛行速度快，種類繁多且分布廣泛，又可稱為胡蜂、馬蜂或虎頭蜂，雌蜂身上有一根長螫針，遇威脅時會群體攻擊，被叮到會出現過敏和毒性反應，嚴重甚至會導致死亡。