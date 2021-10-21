拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的...回敬無理要求

▲顧客要求客製漢堡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國一對夫妻帶著一張「製作漢堡說明書」到餐廳外帶，要求廚師按照他們的所有需求製作漢堡，讓廚師忍不住將「說明書」上傳網路，用「他Ｘ的」回敬無理要求。

根據《太陽報》報導，美國夫妻艾倫（Alan）和凱倫（Karen）2人日前去餐廳外帶漢堡，他們拿出一張列有6條項目的「製作漢堡說明書」，要求廚師分別把漢堡的麵包、肉排、生菜、起司、薯條及醬汁都放在不同的容器中，還要客製化肉排的熟度。

餐廳廚師將這份「客製化6指南」分享到社群平台，並寫道「雖然我很少發文，但這件事情不能忍....有2位客人帶著做漢堡的說明書來店，果然是他Ｘ的，凱倫（英語國家的人常用「Karen」這字眼，來諷刺自認不凡或要求不合理的婦女）」。

▲客人向廚師提出「製作漢堡6指南」。（圖／翻攝自FB／Don't F With Your Server）

許多網友看了這張「指南」後紛紛怒留言「意見太多就回家自己煮！」、「太可笑了！！我的餐廳拒絕這種奧客。我們不會因為愚蠢的要求浪費容器」、「他們要先去雜貨店買包裝盒吧」、「分開裝太浪費了，是我才不會理他們的要求」、「我會把東西全部丟給她，然後說：『這是你該死的25個盒子』」。

還有網友分享自身經驗，「之前曾遇過一名客人，每次都帶著一張長長的過敏清單到餐廳來，我是認為如果有這麼多不能吃的，還是在家裡自己煮比較保險」、「我會照著顧客的要求，但會告訴他們會收取所有額外的容器費，價格也會依容器而不同，所以可能會非常貴。」