　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的...回敬無理要求

▲▼日本速食業者推出野鹿肉漢堡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲顧客要求客製漢堡。（示意圖／取自免費圖庫pexels） 

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國一對夫妻帶著一張「製作漢堡說明書」到餐廳外帶，要求廚師按照他們的所有需求製作漢堡，讓廚師忍不住將「說明書」上傳網路，用「他Ｘ的」回敬無理要求。

根據《太陽報》報導，美國夫妻艾倫（Alan）和凱倫（Karen）2人日前去餐廳外帶漢堡，他們拿出一張列有6條項目的「製作漢堡說明書」，要求廚師分別把漢堡的麵包、肉排、生菜、起司、薯條及醬汁都放在不同的容器中，還要客製化肉排的熟度。

餐廳廚師將這份「客製化6指南」分享到社群平台，並寫道「雖然我很少發文，但這件事情不能忍....有2位客人帶著做漢堡的說明書來店，果然是他Ｘ的，凱倫（英語國家的人常用「Karen」這字眼，來諷刺自認不凡或要求不合理的婦女）」。

▲▼ 0

▲客人向廚師提出「製作漢堡6指南」。（圖／翻攝自FB／Don't F With Your Server）

許多網友看了這張「指南」後紛紛怒留言「意見太多就回家自己煮！」、「太可笑了！！我的餐廳拒絕這種奧客。我們不會因為愚蠢的要求浪費容器」、「他們要先去雜貨店買包裝盒吧」、「分開裝太浪費了，是我才不會理他們的要求」、「我會把東西全部丟給她，然後說：『這是你該死的25個盒子』」。

還有網友分享自身經驗，「之前曾遇過一名客人，每次都帶著一張長長的過敏清單到餐廳來，我是認為如果有這麼多不能吃的，還是在家裡自己煮比較保險」、「我會照著顧客的要求，但會告訴他們會收取所有額外的容器費，價格也會依容器而不同，所以可能會非常貴。」

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
快訊／8歲劉小妹送抵醫院！　爸媽心碎指認遺體
林依晨剛生完就回訊息　他洩「神預測」對話：賭贏了！
高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」　衛生局解釋了
新店「煙火哥」完了！執行署出招　他秒跑ATM繳清9萬元
爸帶劉小妹「心愛布偶」喊：快回家！　5hrs尋獲遺體
維冠大樓重建「超美新大樓曝光」！　每坪16-18萬
快訊／弒母剁頭12樓丟下一度無罪！　桃園男逃死定讞
快訊／終於找到了！　8歲劉小妹尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲議會壓倒性通過挺台報告　議員曝曾遭中國威脅

歐台政治合作報告高票通過　歐洲議會挺提升雙邊關係、駐台機構正名

暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡！雨量增458％　土石流沖走1家5口

快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

開車9hrs約會！她見1物秒抓包男友出軌　崩潰：和小三啪到懷孕

印度累計施打突破10億劑　上億人仍未接種！疫苗先出口到伊朗

日媒促政府挺台加入CPTPP　採訪鄧振中：沒理由禁福島食品

知名主持人自爆：超想染疫！擁抱上千人如願中鏢　原因曝光被罵翻

用「鄰居車號」下注！幸運兒花70元中大獎　爽贏1.65億獎金

拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的...回敬無理要求

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

歐洲議會壓倒性通過挺台報告　議員曝曾遭中國威脅

歐台政治合作報告高票通過　歐洲議會挺提升雙邊關係、駐台機構正名

暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡！雨量增458％　土石流沖走1家5口

快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

開車9hrs約會！她見1物秒抓包男友出軌　崩潰：和小三啪到懷孕

印度累計施打突破10億劑　上億人仍未接種！疫苗先出口到伊朗

日媒促政府挺台加入CPTPP　採訪鄧振中：沒理由禁福島食品

知名主持人自爆：超想染疫！擁抱上千人如願中鏢　原因曝光被罵翻

用「鄰居車號」下注！幸運兒花70元中大獎　爽贏1.65億獎金

拿「6指南」要求客製漢堡！廚師怒嗆：他Ｘ的...回敬無理要求

歐洲議會壓倒性通過挺台報告　議員曝曾遭中國威脅

「加碼券天選神人」14組名單跪了　　這號碼同天中2次：太誇張了

搶進波蘭智慧城市運輸系統商機　台、波兩智慧運輸協會簽定MOU

第12期第一階段疫苗預約截止　北市還剩1.1萬量能！衛生局：已足夠

「3星座」最適合攜手一輩子！「有責任+願付出」能夠一起幸福變老

快訊／8歲劉小妹送抵醫院！爸媽心碎指認遺體

艾怡良直播一半　「大咖天后」突素顏闖入：什麼時候幫我寫歌

陳宗彥問「大陸是哪一國？」　陸委會用「兩部法律」來回應

林依晨剛生完就回訊息　黃子佼洩「神預測」對話紀錄：賭贏了！

教授定價100.7萬買法拍屋！代標業者「1舉動」害他多花7萬得標

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

國際熱門新聞

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

學生集體中邪！舊校遺址竟和「中華民國」有關

爸爸買回「奪命米香」　3姐妹吃完狂吐暴斃

棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

發現900年古劍　竟為十字軍配劍

日媒曝真子公主新工作！赴美年薪1500萬

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

猴子拿磚塊亂扔　男遭擊中爆頭慘死

真子公主聽見小室圭腳步聲秒落淚！時隔3年終重逢

全球43個退休金體系「台灣慘排34名」　落後中國

96歲納粹阿嬤謀殺1.1萬人　審判落跑再度被捕

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

更多熱門

相關新聞

世界看見屏東　「屏東智慧公路」德國漢堡獲獎

世界看見屏東　「屏東智慧公路」德國漢堡獲獎

今年度智慧運輸世界大會在德國漢堡舉辦，屏東縣政府警察局交通隊協同台灣世曦工程顧問股份有限公司，以屏東縣之智慧運輸系統建置成果，投稿大會應用技術論文入圍，並榮獲APAC BEST TECHNICAL PAPER Award最佳論文獎，讓世界看見屏東的智慧運輸建設成果。

客人氣罵領不到五倍券！女店員吐領光真相

客人氣罵領不到五倍券！女店員吐領光真相

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

人力銀行徵奧客　負責喝茶找麻煩

人力銀行徵奧客　負責喝茶找麻煩

儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人流口水

儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人流口水

關鍵字：

漢堡奧客Karenburger

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面