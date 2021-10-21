美國批准嬌生、莫德納疫苗做為加強劑！支持選擇混打不同廠牌疫苗

▲美國FDA批准嬌生與莫德納疫苗作為第3劑的加強劑。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠Delta變異株可在施打完整2劑疫苗的群體中引起「突破性感染」，如此具高傳染力的病毒讓以色列、美國、南韓等研擬第3劑施打方針。美國白宮8月宣布推動全面施打新冠疫苗第3劑「加強針」的計畫後，食品藥物管理局（FDA）於當地時間20日宣布，批准莫德納與嬌生疫苗的加強針，而民眾可選擇不同廠牌疫苗施打。

根據《路透社》報導，美國FDA代理局長伍德考克（Janet Woodcock）曾在一份聲明中證實，從各種數據觀察可以發現，疫苗保護效力可能會隨著時間推移而在完整接種者的身上減弱，因此獲得經授權的加強劑對新冠持續防疫上非常重要。

為此，美國防疫當局才會先後決定批准輝瑞（BNT）、莫德納、嬌生等境內已批准使用之3款疫苗作為加強針來使用，保護高齡與醫護人員等高風險群體。據悉，美國FDA先前已批准65歲以上高齡者、醫護人員等高風險族群在完整施打2劑輝瑞（BNT）疫苗的至少6個月以後，施打延續疫苗保護力的第3劑。

▲輝瑞BNT、莫德納、嬌生等3款美國境內批准使用疫苗開放民眾選擇不同廠牌混打。（示意圖／路透社）

另外，美國FDA的某諮詢小組才於上周建議高風險族群接種第3劑莫德納疫苗，其劑量是莫德納疫苗最初推出時的一半。美國FDA的官員上周表示，「在以色列，輝瑞（BNT）疫苗的加強針接種已得到廣泛應用，因此他們正研擬將輝瑞（BNT）疫苗的加強針接種年齡降低至40歲。」

美國FDA諮詢小組還出示了一份來自美國國立衛生研究院的新冠疫苗混打數據，458名受試者接受輝瑞（BNT）、莫德納、嬌生的混打疫苗。研究顯示，第1劑接種嬌生疫苗者，在接種輝瑞（BNT）或莫德納疫苗後，免疫反應會變得更強，而且混打不同廠牌疫苗對成年人來說相當安全。

《路透社》曾於6月時指出，傳染病與公衛專家正在分析，在接種只需施打1劑的嬌生疫苗後，是否需要再混打輝瑞（BNT）或莫德納做為加強針，因為有研究顯示接種1劑嬌生疫苗後，疫苗保護力會隨著時間推移而減弱。

而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計數據，迄今已有約1120萬人接種加強劑。

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