不信北京會履行承諾！美官員：有責任讓台灣成為「難敲開的堅果」

▲勃恩斯認為將台灣變成「一顆難以敲開的堅果」是美國的責任。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登提名的駐中大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）20日指出，中國是不可信的「侵略者」，因此美國有責任讓台灣成為「一顆難以敲開的堅果」（意指難以對付的對手，a tough nut to crack），並協助台灣提升抗中能力。

綜合Axios與法新社報導，美國參議院外交委員會在20日召開任命聽證會，並就中國近來對台的軍事威嚇，與勃恩斯進行深入討論。在談話中，勃恩斯嚴厲地譴責了中國政府近來在印太地區的激進作為，並以「惡劣」、「令人反感」來形容中國頻頻入侵台灣防空識別區。

勃恩斯舉香港為例，表示自己曾在1997年赴港見證香港主權移交，然而中國領導人當時對香港與國際所做出的承諾，如今卻全數淪為空談，因此美國在台灣議題上「絕不能相信中國」。

儘管勃恩斯反對美國明確承諾將在衝突產生時保衛台灣，但他認為，美國仍有必要依據《台灣關係法》與台灣建立非官方關係，包括深化合作、擴大對台軍售，來提高台灣的防衛能力，使台灣成為「一顆難以敲開的堅果」。

現年65歲的勃恩斯是一名職業外交官，他曾任美國駐北約大使與國務次卿，並在多屆美國政府中任職。8月20日，拜登總統正式提名勃恩斯擔任美國駐中大使。報導稱，美國極有可能會在本次的人事任命聽證會後，通過其任命案。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast