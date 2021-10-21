裝亞馬遜Alexa被竊聽！電腦藏「3500錄音檔」每天狂錄　她一聽嚇壞

▲TikTok用戶發現亞馬遜智慧裝置的資料夾裡面，竟有超過3000個錄音檔。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子非常愛使用亞馬遜（Amazon）的智慧裝置，包含智慧音箱Echo Dot、智慧助理Alexa等，而她某天在查詢電腦上的檔案時，發現這些智慧裝置的資料夾裡面，居然有超過3500個錄音檔，裡面竟全是她平常與家人的談話內容，讓她驚呼，「這真的是太可怕了。」

根據《紐約郵報》報導，TikTok用戶my.data.not.yours發布了一段影片指出，她某天在查看電腦內的亞馬遜智慧裝置檔案時，發現一個名為「音檔」的資料夾，「當我點開後，發現裡面有數千段簡短的語音片段，裡面全部都是我在家的日常對話，應該是從我的智慧音箱中蒐集的。」

她表示，自己在家中放有3個亞馬遜智能音箱，包含Echo與Echo Dot，另外還有一台智慧助理Alexa，單單一個資料夾內的錄音檔案就有3534個，其中一段就是她和家人討論語音智慧燈泡。此外，她還發現檔案內還有一個聯絡人的資料夾，「它們從我的手機獲取了一份完整的聯絡人清單，但我從不記得有同步過，這真的是太可怕了。」

目前這段影片已經有超過數百萬人觀看，有網友毫不意外地表示，「有Echo Dots和Alexas的人居然不知道它們會錄音？」、「智慧型裝置就是如此，我一點都不覺得可怕」。但也有人說，「這個錄音檔的數量也太多了吧」、「使用者真的一點隱私都沒有」。

亞馬遜發言人回應，他們讓客戶能自行調整這些智慧裝置的使用體驗，「客戶能夠隨時輕鬆地查看和刪除他們的語音紀錄，或者選擇根本不保存它們。」

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