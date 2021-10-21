紐約驚爆罕見「人畜共通傳染病」！感染釀腎、肝衰竭　已15例1死

▲ 美國CDC去年5月曾警告，受到新冠疫情影響，老鼠可能變得更有攻擊性。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國對抗新冠疫情之際，紐約越來越多人患上一種可能致命的人畜共通傳染病——鉤端螺旋體病（Leptospirosis）。該市過去15年來累計57起案例，今年截至目前卻已有15人感染，其中1人死亡，引發憂慮。

紐約市健康與精神衛生局9月下旬一份報告指出，今年累計已有14人感染鉤端螺旋體病，創下統計以來新高。其中13人因急性腎衰竭及肝衰竭住院，2人肺部嚴重病變。1人因染病身亡，其餘皆在治療後出院。《商業內幕》16日則援引衛生官員說法報導，該市上周出現第15例，所幸已經康復。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），人類通常因接觸受感染的老鼠尿液或唾液以外的其他體液而感染，或是接觸沾有受感染動物尿液的水、土壤或食物，動物和寵物都可能染疫。

這種細菌性疾病在溫帶及熱帶地區最為常見，住在城市的兒童發病率有上升跡象。人類可透過不在受污染的水中游泳或減少與可能受感染的動物接觸，以降低患病風險。

鉤端螺旋體病症狀包括高燒、頭痛、發冷、肌肉痠痛、嘔吐、黃疸、眼睛紅腫、腹痛、腹瀉及皮疹，可以抗生素治療。部分患者不會出現任何症狀，但10%病例會演變為重症。

人類從接觸污染源至發病約相隔2天至4周不等，患病第一階段可能看似康復，但會再次發病，第二階段病情更為嚴重，導致腎損傷、腦膜炎、肝功能衰竭、呼吸窘迫，甚至死亡。

統計指出，美國平均每年出現150起鉤端螺旋體病病例，大多發生在波多黎各及夏威夷。紐約市自2006年至2020年僅有57例，今年至今卻已有15例。衛生當局也提醒醫療機構，應保持警惕。

紐約鉤端螺旋體病疫情上一次見報是在2017年，當時布朗克斯區一家衛生機構出現3起病例，其中1名46歲男子在肉類加工廠工作時割傷手部，因肌肉痠痛及呼吸急促症狀住院，成為統計以來首起因鉤端螺旋體病出現睪丸腫脹的案例。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast