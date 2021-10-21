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每天「打手槍」很傷身？　外媒：有助止痛、提升免疫力

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲國外報導指出，自慰並不會造成身體負面影響。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

「手槍打太多會陽痿、早洩？」這是許多男性都曾聽過的說法，然而，美國醫療保健新聞網站《Healthline》報導指出，無論生理性別是男或女，在絕大多數的狀況下都不會因為自慰而傷身，反而還會刺激身體釋放大量荷爾蒙，有助於止痛、紓壓、提高專注力及免疫力。

根據《Healthline》報導，自慰促使身體產生的荷爾蒙與其作用包含：

多巴胺（Dopamine）
多巴胺是一種「快樂荷爾蒙」，與大腦的獎賞系統（reward system）有關，能維護人類動機、需求、喜好與以「愉悅感」為核心的正面情緒，有助於減輕壓力。

內啡肽（Endorphins）
是人體天然的止痛劑，也有紓壓和提振情緒的作用。

催產素（Oxytocin）
通常被稱為「愛情激素」，與社會連結、感情紐帶等親近的人際關係有關，同時也有助於放鬆，透過降低血壓與皮質醇，以調節壓力與「減少焦慮」。

睪固酮（Testosterone）
這種激素會在性交時釋放，以提高持久力與性興奮（性慾喚起），2011年也有研究顯示當性幻想時也可能會釋放睪固酮。

催乳素（Prolactin）
是一種在哺乳過程中發揮重要作用的激素，同時也影響著情緒和免疫系統。

報導指出，多巴胺、內啡肽、催產素都被稱為快樂賀爾蒙，與減壓、增進感情與放鬆有關，因此當情緒低落時自慰，能讓你感覺好一點，還能幫助睡眠，尤其是當壓力與焦慮導致無法入睡的時候。

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲報導指出，自慰不會造成陽痿早洩，反而還能提升自尊，有助於男女床事。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

國外常以「Post-Nut Clarity」（射精後的清醒）來形容，當達到高潮後大腦突然變得專注的狀況。報導稱，許多人發現自慰能幫助集中注意力，因此他們可能會在工作、念書或考試前手淫，儘管尚無相關研究，但這種腦袋清晰與專注的感覺，可能是高潮後感到放鬆和愉悅的結果。

另外，對有些人來說，自慰可以是一種練習「愛自己」、了解自己的身體，並享受與自己相處的時間，因此許多性治療師建議無論是單身與否，都應該有規律地進行自慰，除了能得到性滿足外，也有助於提升「自尊心」與放鬆，進而對性生活產生益處，而也有研究表明自慰可以幫助維持健康的性慾，讓你了解怎樣會促使自己感到興奮愉悅，並向伴侶表達。

報導最後提醒，部分的人確實有過負面經歷，可能因為違背宗教理念進而引發焦慮、內疚，或是純粹不喜歡自慰的感覺，那不要自慰也無妨，因為一切取決於你自己，不用感到有壓力。但如果自慰對你而言很困難，且產生情緒方面的困擾，仍須考慮尋求醫師或治療師協助。

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