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客機剛起飛就撞爛起火　機上21人竟奇蹟全生還

記者崔子柔／綜合報導

德州休士頓行政機場（Houston Executive Airport）19日一架小型客機起飛後撞上圍欄起火，整架飛機燒到只剩下尾翼部分能看得出原型，神奇的是，機上共21人全數從意外中生還，僅有2人受到比較嚴重的傷害。

根據CNN報導，發生意外的「麥克唐諾道格拉斯MD-87」上載有18名乘客、2名機師、1名空服員，19日上午10時許在跑道上起飛後約500呎（約152公尺）距離，因為飛行高度不夠撞上圍欄，起火燃燒。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲小客機撞爛起火。（圖／翻攝自推特）

從影片可見，整架飛機燒到幾乎剩下尾翼，不過事故發生時，機上21人皆順利逃出，其中只有1人感到背痛、另1人出現呼吸道問題，都已送至當地醫院治療。

該事件造成當地1806戶住家斷電，電力公司在當天中午就替幾乎所有用戶恢復供電。美國聯邦航管局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）將合作進行這起事件的調查。

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