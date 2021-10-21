96歲納粹阿嬤謀殺1.1萬人　「轉型正義審判」落跑再度被捕受審

▲96歲的納粹阿嬤弗琪娜（Irmgard Furchner）遭指控謀殺1.1萬人。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

德國96歲的納粹阿嬤弗琪娜（Irmgard Furchner）曾在位於現今波蘭境內的「施圖特霍夫集中營」（Stutthof concentration camp）擔任指揮官秘書，被指控謀殺11,412 人，她在9月30日出庭的戰爭罪轉型正義審判時，還企圖落跑但很快就被捕，在當地時間19日再度接受審判。

根據《路透社》報導，弗琪娜被指控1943~1945年之間，「施圖特霍夫集中營」擔任秘書與打字員等工作，在她18歲時涉嫌11,412 人，如今她坐在輪椅上，被帶到一處人跡罕至的法庭受審。

1939 年至 1945 年間，約有 65,000 人死於飢餓和疾病，或死於格但斯克（Gdańsk）附近集中營的毒氣室，即今天的波蘭，他們包括戰俘和陷入納粹滅絕運動的猶太人。

▲弗琪娜是最新一名遭到審判的90多歲的老人。（圖／路透）



她是最新一名被指控犯下大屠殺罪行的90多歲老人，檢察官認為這是為了抓住最後機會，為歷史上一些最嚴重的「大規模屠殺」的受害者伸張正義。

儘管檢察官在 1960 年代的「法蘭克福奧斯威辛審判」（Frankfurt Auschwitz Trials）中將主要肇事者（發布命令或扣下扳機的人）定罪，但直到 2000 年代的做法都是不理會低階嫌疑人。

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