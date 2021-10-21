陳修將爆吃醋虐殺小三！浪子6次進出監獄終回頭　如今卻再淪落

記者王佩翊／綜合報導

「76行者」總召陳修將因涉嫌對女友施暴致死被逮，引發輿論譁然。陳修將與妻子共同成立「76行者遺體美容修復團隊」，並協助多件社會重大急難事件進行無償罹難者遺體修復，因此廣為人知。Podcast節目《宇宙人外信》本集將會針對「遺體修復師」與陳修將的個人經歷，邊聊邊介紹英文。

回顧陳的一生，國中畢業後便開始混黑道，先後更多次進出監獄，然而最後卻在第6次出獄後決心悔改，並投身殯葬業。後來他則與妻子共同成立76行者團隊，同時召集有志者一同加入志工行列，不論是在花蓮太魯閣出軌事件或是台南地震的現場，都能看到76行者的身影。

▲胡女與陳修將。（圖／翻自胡女、陳修將臉書）



陳修將過去更多次以「浪子回頭」的形象接受媒體採訪，如今卻傳出涉及傷害致死，更是令人震驚。節目中也提到，遺體修復師的英文是「embalmer」，是由防腐「embalm」延伸而來。而「embalmer」不只是指遺體修復師，也可以稱作大體化妝師、遺體美容師。

76行者是無償替罹難者修復遺體的志工團隊，志工則可以說是「volunteer」，因此我們也可以稱76行者是「volunteer embalmer」。

此次案件的死者是年僅22歲的陳修將女友胡女，然而陳修將其實早就已婚，並育有2名孩子，因此我們也可以稱這段關係「extramarital affairs」，也就是婚外情。

其他關於陳修將案件以及遺體修復師的相關單字與內容，也有在《宇宙人外信》中聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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