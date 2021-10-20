全球43個退休金體系「台灣慘排34名」　落後中國、哥倫比亞

▲Mercer公布2021年全球退休金指數。（Mercer CFA Institute Global Pension Index）。（圖／翻攝自Mercer官網）



記者林彥臣／綜合報導

美國人力資源顧問業者美世公司（Mercer）評比全球43個退休金體系，台灣今年首度納入評比，卻被評為第34名的難堪排名，在亞洲四小龍只贏南韓的第38名，甚至落後給中國跟哥倫比亞。

根據美國商業資訊（Business Wire）報導，全球退休金指數（Mercer CFA Institute Global Pension Index）的評比標準，共分為充足性（Adequacy）、可持性（ Sustainability ）、完整性（Integrity）三項指標。

其中跟台灣一樣首度納入評比的冰島，以綜合指數84.2分排名第一，第二名則是荷蘭83.5分，第三名是丹麥的82分。報告還強調，排名前三的系統均獲得 A 級（80分以上），是可持續且治理良好的系統，為個人提供了強大的利益。

▲台灣的退休金體系，僅排名第34名。（圖／台北101提供）



台灣得分51.8分排名第34，與第25名的哥倫比亞、28名的中國屬於C級（50-60分）退休金體系，代表這是個具備一些良好特點，但也有重大風險或缺失的退休金體系，若無法改善，長期永續性可能會有疑慮。

其他指標性的國家則包括，澳洲第6名（ B+ 級亞太國家最高）、英國第9名（ B+ 級）、第10名新加坡（ B+ 級亞洲四小龍最高 ）、加拿大第12名（B級）、香港第18名（C+級）、美國第19名（C+級）、日本第36名（D級）、印度第40名（D級）、泰國第43名（D級評比名單最後一名）。

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