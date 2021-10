印度驚現「世界級巨蟒」！怪手空中甩蛇網瘋傳　官員看傻回應了

▲印度近日出現一條超巨大蟒蛇。(圖/翻攝自推特/@susantananda3)

記者閔文昱/綜合報導

印度社交網路上近期流傳一段影片,是一條數公尺長巨蟒被怪手高高舉起,整個身體除了跟機械臂差不多粗外,長度也多出了2倍,引發網友熱議。有當地官員看完影片後,也在推特轉發,不過目前影片的確切拍攝地點還未受到證實。

根據印度媒體《News18》報導,印度賈坎德邦丹巴德市(Dhanbad)的辛德里鎮(Sindri)邊境,近日出現一條超大巨蟒,整個身軀龐大到無法靠人力捕捉,只能出動怪手將牠夾起,誇張的畫面也令不少在地人擔心,會有人或家畜被巨蟒吞食,所幸巨蟒之後已被移走,並交由當地林業部門處理。

影片一出,立刻在網路上迅速擴散,引發大量網友關注,林務局官員南達(Susanta Nanda)甚至還在推特上轉發這段影片,不過被問及拍攝影片的確切位置時,他並未證實地點就在印度,僅表示這種蛇應該來自東南亞。

許多網友紛紛在貼文下方留言,「根本只有在電影才會出現」、「所以確定這條蛇是真的囉?」、「這可能是網紋蟒或緬甸蟒」、「影片看起來是真的,但不知道是在哪裡」、「牠可以一口把我吞了」、「這大小真的令人難以置信」。

As large as it can be ???? pic.twitter.com/QRYkFtGjGM