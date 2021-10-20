印度驚現「世界級巨蟒」！怪手空中甩蛇網瘋傳　官員看傻回應了

▲印度近日出現一條超巨大蟒蛇。（圖／翻攝自推特／@susantananda3）

記者閔文昱／綜合報導

印度社交網路上近期流傳一段影片，是一條數公尺長巨蟒被怪手高高舉起，整個身體除了跟機械臂差不多粗外，長度也多出了2倍，引發網友熱議。有當地官員看完影片後，也在推特轉發，不過目前影片的確切拍攝地點還未受到證實。

根據印度媒體《News18》報導，印度賈坎德邦丹巴德市（Dhanbad）的辛德里鎮（Sindri）邊境，近日出現一條超大巨蟒，整個身軀龐大到無法靠人力捕捉，只能出動怪手將牠夾起，誇張的畫面也令不少在地人擔心，會有人或家畜被巨蟒吞食，所幸巨蟒之後已被移走，並交由當地林業部門處理。

影片一出，立刻在網路上迅速擴散，引發大量網友關注，林務局官員南達（Susanta Nanda）甚至還在推特上轉發這段影片，不過被問及拍攝影片的確切位置時，他並未證實地點就在印度，僅表示這種蛇應該來自東南亞。

許多網友紛紛在貼文下方留言，「根本只有在電影才會出現」、「所以確定這條蛇是真的囉？」、「這可能是網紋蟒或緬甸蟒」、「影片看起來是真的，但不知道是在哪裡」、「牠可以一口把我吞了」、「這大小真的令人難以置信」。

As large as it can be ???? pic.twitter.com/QRYkFtGjGM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 18, 2021

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