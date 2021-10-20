女嬰枉死！鳳梨友怒控「一滴眼淚也沒」　保母喊：我淚腺已經死了

記者林昱萱／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，好友11月大女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部重創死亡，而今日保母今日與丈夫「一起爬進靈堂」向家屬道歉。另外，家屬對於保母的態度非常不滿，認為對方沒有說實話，而之前一段畫面也曝光。當時，保母用帶著哭腔的聲音喊：「我的淚腺已經死掉了。」

▲網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）



家屬日前到保母家要求對方說出真相，過程中保母矢口否認有虐待孩子一事，不斷辯稱當時，是要小孩過來給自己抱，接著小孩就突然往後倒，雖然地擺上有地墊，但當時小孩的高度好像還是有一部分撞到地板。保母的說詞不一與態度讓家屬更加無法接受，痛斥要她不要再說謊。

之後保母情緒激動嚎哭出聲，但臉上卻不見眼淚，而家屬見狀後痛批，「你哭不出來欸，你怎麼可以這麼假」，又想到喪女之痛，讓家屬忍不住怒吼，「你給我哭出來。」保母聽到後又稱，「我沒辦法哭出來，我的淚腺已經死掉了，我沒辦法哭出來，我沒有眼淚。」

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

回顧整起事件，高雄市仁武分局14日晚間接獲報案，蔡姓阿嬤控訴，11個月大的孫女送到53歲的蔡姓保母家托育，14日當天上午7點半送到，10點半就接到保母來電，直指孩子昏迷不醒，還問她「現在要怎麼辦？」事後孩子送到醫院搶救，但醫師卻發現女嬰頭部受到重創，經開刀4小時搶救後，仍因傷勢過於嚴重，於15日凌晨宣告不治死亡。

父親彫博控訴，事後保母說詞前後不一，一開始說是孩子自己跌倒，「但小孩自己跌倒，怎麼可能會死掉，而且我家孩子才11個月，根本還不會站；後來保母又改口，說是小孩喝完奶要求抱抱，她(保母)抱的時候摔倒，不小心手放掉摔到，我說摔到一次會這樣，她還跟我說摔到2次，為什麼2次，我就不懂啊？」

今日保母在丈夫的陪同下，跪著前往女童的靈堂，而對於他們態度於表現，讓家屬忍不住怒斥，「不要再說謊」、「你承認、還原我們都可以原諒，只是要一個真相」、「講話啊，不要說對不起啦，你們怎麼害死她的，我女兒就躺在那裡欸」。