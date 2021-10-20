408kg胖男「不能做愛」崩潰！每天躺床狂吞1萬卡路里　活活吃到死

記者吳美依／綜合報導

關島居民瑞奇（Ricky Naputi）罹患食物成癮症（Food Addiction），每天都要攝取1萬卡路里，體重高達408公斤，導致行動困難、完全無法自理生活，遑論與妻子做愛。他為此相當崩潰、數度求醫，卻仍無法戰勝癮頭，最後自暴自棄，繼續暴食發胖，在39歲那年嚥下最後一口氣。

瑞奇小時候體態正常，青少年時期卻暴肥至90公斤，成為同學霸凌對象，並且因此罹患憂鬱症。他長大後，曾在夜店擔任保鑣，而31歲認識畢生摯愛雪柔（Cheryl）時，已經胖到318公斤。瑞奇的姊姊譚美（Tammy）解釋，「我們的媽媽喜歡透過食物表達關愛」。

▲關島居民瑞奇（Ricky Naputi）體重高達408公斤。（圖／翻攝自YouTube／Real Stories）

瑞奇婚後越來越胖，甚至無法起身坐在床上，遑論站立、行走或洗澡，完全依賴妻子照顧生活起居，時間長達7年。雪柔一直夢想養育孩子，隨著丈夫健康惡化，這個願望卻日益渺茫。雖然她也曾坦言，替老公把屎把尿「就像照顧一個發育過盛的巨嬰」，但卻仍心甘情願，因為「他是我的生命，我的世界都繞著丈夫轉」。

▲瑞奇最後死於病態肥胖。（圖／翻攝自YouTube／Real Stories）



來自關島、美國與澳洲的多名權威醫師建議，瑞奇必須減重40公斤，才能接受縮胃手術，把胃縮小80%，但夫妻倆卻難以改變飲食習慣，隨著相處與生活的挫折感增加，2人婚姻關係日益惡化。

2012年11月10日，瑞奇停止呼吸心跳，急救1個半小時仍宣告不治，死因為「病態肥胖」。雪柔選擇不參加丈夫的葬禮，而是獨自哀悼，因為「我已經和瑞奇和好了」。

瑞奇悲慘的一生被「旅遊生活頻道」（TLC）拍成紀錄片《900磅的男人》（900-pound man），隨著他逝世即將屆滿10年，再度引發話題。

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