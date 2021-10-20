南韓陸軍伙食超噁！遭爆使用「過期3個月」咖哩包　硬吃發黑雞蛋

▲南韓陸軍某部隊被爆使用過期3個多月的咖哩調理包。（圖／翻攝自南韓陸軍匿名投稿粉專）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓共同民主黨籍國會議員安圭伯（안규백）才於5日表示，從防衛事業廳與陸軍本部收到的資料顯示，平均每年發生數十件軍需供應食材發現異物，其中不乏頭髮、鐵絲、青蛙，甚至還發現一把菜刀。然而，近日陸軍某部隊成員匿名爆料，表示軍隊配餐居然調理使用過期超過3個多月的咖哩。

根據《韓聯社》，一名自稱隸屬於南韓陸軍11師團某部隊的A某昨（19）日透過陸軍匿名投稿臉書粉絲專頁爆料，該部隊在19日的午餐中，居然調理使用過期超過3個多月的咖哩，同時他還附上2張照片為證，分別是咖哩、以及樣貌破損且出現灰黑發霉狀的水煮雞蛋。

A某表示，「部隊在19日午餐使用過期超過3個多月的咖哩，而且在10月11日給食的雞蛋不管怎麼看都有問題，儘管已經向上級匯報，然而卻被對方以調理過程中發生一些疏失為由輕輕地帶過。」

A某痛批，明明部隊上有負責管理供食問題的幹部，然而該名幹部卻缺乏相關的專業知識。而在A某所上傳的照片中，咖哩調理包所顯示的有效期限確實為2021年7月10日，明顯早已過期3個月。

▲南韓軍隊的伙食先前也發現藏有昆蟲、菜刀等離譜異物。（圖／南韓國會議員安圭伯）

對此，該部隊也透過發表聲明解釋相關立場，「雖然部隊確實曾失誤提供過期的咖哩，但在供食中已被發現、立即丟棄處置，之後以雜醬代替。根據目前確認的結果，只有5個人食用到過期的咖哩調理包，不過目前為止他們並未出現任何異常症狀。」

至於另一張照片出現疑似長灰黑霉菌的雞蛋，部隊也解釋，「當時在調理過程中就已發現，經過大隊長在現場確認後，已全數廢棄處置，用鮪魚炒辛奇（韓式泡菜，김치）來代替。」

該則報導在標題中痛批軍方，明明不久前就被發現放任出包的下游食材供應商，然而到現在卻還是一副吊兒啷噹的態度。軍方表示，該師團針對此案以審慎的態度應對，將會加強管理食材、強化現場督導。

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