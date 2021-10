敘利亞軍用巴士「開到一半」爆炸！疑遭恐攻放炸彈　至少13人死亡

記者羅翊宬/綜合報導

敘利亞首都、最大城市大馬士革於稍早當地時間20日清晨發生一起爆炸案,一輛軍用巴士行駛至一座橋梁時,慘遭路邊的炸彈襲擊爆炸,而此時正是上班族與學生通勤的高峰時段,敘利亞國營電視台公佈燒焦軍用巴士的慘況,車上至少13人喪命、3人輕重生。

根據《阿拉伯衛星電視台》,敘利亞國營電視台在Telegram帳戶上公開了軍用巴士慘遭襲擊爆炸的畫面,聲明稱該輛軍用巴士行駛至哈菲茲•阿薩德橋(Hafez al-Assad bridge)上時,兩個爆炸裝置突然引爆,而一名陸軍工程師急忙拆除第3個爆炸裝置。

敘利亞官員們表示,這是一場「恐怖主義」爆炸事件。據悉,聯合國曾經統計,至少有35萬人從10年前開始的內戰中喪生,而內戰還使得該國一半以上人口流離失所,包括500萬名逃往海外的難民。儘管親總統阿塞德(Bashar al-Assad)的部隊成功控制住反政府武裝組織在大馬士革周圍的飛地後,大馬士革已很少發生爆炸案,沒想到如今又發生憾事。

