他遭哥們「誘拍裸照」巨根全露出！求刪照被拒　暴怒砍斷好友GG

▲迦納一名男子遭好友使計拍下裸照，憤而砍斷對方陰莖。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

迦納發生一起駭人案件，28歲的阿貝庫（James Abeiku）在洗澡時，被好友惡作劇，騙出浴室拍攝裸照，儘管多次要求刪除影像，對方卻不斷拒絕，還揚言拿給女友看。他為此憤怒不已，持刀砍斷死黨的陰莖。

《每日星報》報導，本案發生於16日，阿貝庫前往好友奎西（John Kwesi）家裡洗澡到一半，突然聽見對方大吼大叫，要自己趕快出來。他越聽越害怕，不顧一切地衝出浴室，未料竟被拍下裸照；儘管當下就表達不滿，卻沒有成功刪除照片。

他們當晚再度碰面時，阿貝庫又提出刪照要求，卻再度遭拒，還被威脅外流裸照，2人發生激烈爭執，大打出手。阿貝庫無法忍受羞辱和挑釁，憤而持刀刺傷好友大腿、砍斷陰莖，趁著對方倒地哀嚎時，拿起手機，按下刪除鍵。

警方發言人證實案情，他還透露，阿貝庫目前已遭逮捕，而奎西目前仍在住院中，情況危急。

此前，俄羅斯一對多年好友喝醉後，開始比賽誰的陰莖比較長，其中一人不滿自己輸了，竟拿起斧頭砍下對方生殖器官。澳洲卡車司機丹（Dan）陰莖太大竟導致房事不順，為此自願接受手術，將生殖器縮小4公分，取悅妻子。



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