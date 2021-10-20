歐盟副主席稱確保台灣民主自由　外交部：前所未見的鼎力支持

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲聯盟副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）19日表示，中國軍機侵入台灣領空，危及歐洲利益，未來將深化與台灣合作；對此，外交部發言人歐江安20日回應，對於歐盟展現對台灣前所未見的鼎力支持，表示感謝，強調將會持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係。

斯塔哲19日在歐洲議會就「台歐盟政治關係暨合作」報告案進行辯論時，強調維持台海現狀符合歐盟的利益，歐盟將持續透過外交管道及公開方式，向中國表達關切，也將持續與G7等理念相近夥伴就維持台海和平與穩定加強協調聯繫，同時重申，歐盟需要加強與台灣交往，確保台灣維護其民主、自由及開放市場，歐盟將捍衛共享價值與利益，確保台海和平現狀為常態，也希望台灣成為歐盟推動歐洲晶片法案的重要夥伴。

歐江安表示，針對歐盟展現對台灣前所未見的鼎力支持，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安談及，外交部欣見歐盟執行副主席對「台歐盟政治關係及合作」報告案代表行政部門所採取的支持立場，也期待全會順利於10月20日表決通過此報告案，為進一步提升台歐盟雙邊關係奠定新的里程碑；台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係，並且共同維護台海的和平、穩定與繁榮。