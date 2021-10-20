衛報：沒打疫苗恐「平均每16月」又確診一次　重複感染病例攀升中

▲英國已全面開打第三劑新冠疫苗加強針。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《衛報》報導，隨著英國新冠確診數再度激增，患者第2度甚至第3度中鏢的「重複感染」案例也越來越多，最新分析更是指出，未接種者平均每16個月就會再度染疫。

根據目前了解，即使施打疫苗，免疫力仍會隨著時間下降。丹麥一份研究指出，65歲以下族群能夠維持80%效力至少6個月，但65歲以上族群僅剩47%。英國利兹大學（University of Leeds）病毒學家格里芬（Stephen Griffin）說，「如果流行率高，又經常接觸病毒……將看到越來越多人接種2劑疫苗後仍重複感染」。

根據英國國家統計局（ONS）6日公布數據，2020年7至9月篩檢陽性的2萬262名患者中，多達296人重複感染，平均間隔203天發生。此外，Delta病毒5月以來成為主要毒株後，風險似乎更高了。

▲英國全面解封後，數萬遊客湧入雀兒喜花展（Chelsea Flower Show）。（圖／路透）

美國一份研究也支持上述觀點，奧克拉荷馬州擁有390萬人口，9月份通報5229例重複感染，等同於每10萬人中1152人再度染疫，數量自5月以來增加350%。但值得注意的是，英美對於重複感染定義不同，英國為首次確診至少120天後再度檢測陽性，美國則是90天。

耶魯大學醫學院針對SARS、MERS和一般感冒等其他已知冠狀病毒，分析重複感染與免疫數據研究團隊發現，如果免疫力下降，尤其又不巧碰上感染人數很高時，重複感染的情況將越來越普遍。

領導研究的湯森教授（Jeffrey Townsend）表示，「如果我們沒有控制感染，沒人戴口罩或保持社交距離，也沒有疫苗……意味著每個人每3個月到5年就會重複感染。如果允許病毒在任何一個年齡層橫行，它就會在所有年齡層肆虐。如果你還沒接種疫苗，無論如何都應該快點施打，因為這將延長防護力時間。」

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