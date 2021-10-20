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女子列車上遭性侵！　10名目擊乘客竟「只拍攝而不報警」

▲▼火車,列車,車窗。（圖／示意圖／達志影像）

▲女子在搭火車時被性侵，其他乘客卻「視而不見」。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國費城的一名女子在搭火車時，在車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示，當時在場有多達10名其他乘客，他們卻冷眼旁觀，只拿著手機「錄影」不報警，放任男子侵犯她長達6分鐘之久。

據費城當地新聞Inquirer 報導，受害女子13日下班後到酒吧小酌了幾杯，並於晚上9點15分從費城搭上SEPTA列車，幾分鐘後犯人恩戈（Fiston Ngoy）走進火車坐在子女旁邊的座位，便開始往女子身上靠，女子拒絕和他發生肢體接觸後，沒想到恩戈就直接抓她胸部。

從列車車廂的監視器影片顯示，從最初的身體觸摸，這名女子即試圖拒絕恩戈，即使在對她進行性侵時也一再將他推開，但最後仍被得逞。

報導指出，在超過6分鐘的性侵過程中，同車的乘客不但沒有出面阻止，還拿起手機錄影「存證」，最後由一名剛下班的賓州東南地區交通局（SEPTA）員工打電話通報，指稱「列車上有女生出事」，警方隨即派員前往處理，當場將恩戈逮捕並將受害女子送醫。

SEPTA局長內斯特爾（Thomas Nestel III）在新聞發佈會上表示，希望民眾看到不當行為時，要在第一時間撥打911告知警察；SEPTA發言人戈登（John Golden）也說，如果目擊的乘客早點報案，應該可以縮短悲劇發生的時間。

據報導，恩戈現年35歲，遭指控強姦、非自願性交、性侵犯和其他罪行，初步的聽證會將於25日在上達比（Upper Darby）舉行。

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