文在寅搭「國產戰機」親臨國防航空展：南韓將成世界第7航太強國！

▲文在寅搭乘南韓國產戰鬥機FA-50前往首爾ADEX會場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾國際航空宇宙暨防衛產業展示會（Seoul ADEX 2021，以下稱ADEX）時隔2年在京畿道城南市首爾機場盛大展開，不但有F-35、F-15K、KF-16等各種戰鬥機的空中示範飛行秀，現場還展示K-2戰車、K-9自走砲、天弓（南韓研發的中程防空導彈系統），而總統文在寅更破天荒搭乘FA-50南韓國產戰鷹戰鬥攻擊機前往現場演說。

文在寅表示，南韓將進入全球7大航太強國之列。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，ADEX因為受到新冠疫情的影響而於2020年停辦，時隔2年才終於再度舉辦，且規模比起2019年更加盛大，53個國家的駐韓大使與武官、南韓軍方重要指揮幹部與主要企業的代表都前往共襄盛舉。

▲南韓總統在ADEX上致詞演說。（圖／達志影像）

時隔4年，文在寅終於決定出席ADEX，他今（20）日上午從水原空軍基地搭乘FA-50戰鬥機，沿途飛行忠清南道天安市獨立紀念館、首爾顯忠院、龍山戰爭紀念館，最後降落在首爾機場，成為大韓民國史上首位搭乘國產戰鬥機的總統，並在ADEX開幕紀念儀式上致詞。

文在寅首先表示，南韓國防產業的發展得歸功於業界人士的努力奉獻、軍方與政府勇敢果決的投資以及政策性的援助，才能讓國防科學與航空宇宙技術在進展上開花結果。他更闡明未來計畫，包括持續挑戰自體研發航空引擎、發展無人機與個人用飛行器（Personal air vehicle，PAV）的核心技術、打進全球7大宇宙強國之列。

南韓青瓦台表示，南韓近來在國防產業上取得巨大碩果與進展，包括舉行國產超音速戰機「獵鷹」KF-21首架原型機的揭幕儀式、成功研發高度國產化的3000噸級潛艦、完成潛射彈道飛彈（SLBM）的試射等，在此之際盛大舉辦ADEX，具有非凡的重要戰略意義。

▲▼首爾ADEX 2021分室內外兩大展場，現場還有空中示範飛行秀。（圖／達志影像）

此次ADEX分室外、室內兩大展場，室外展示K-2戰車、K-9自走砲、天弓等32款地上裝備，以及F-35A戰機、F-15K戰機、完美雄鷹直升機（수리온、마린온）、V-22魚鷹式傾斜旋翼機（MV-22）等37種航空裝備；室內展場則設置1814個攤位，主要由國防與航空宇宙產業的業者擺攤展示主要製品，以及未來預計研發的尖端技術裝備。

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