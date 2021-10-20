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女主播大談「美國熱」　氣象報一半彈出A片！裸女滾床大放送

 記者吳美依／綜合外電報導

美國華盛頓州KREM電視台鬧出一場烏龍事件，女主播正在播報天氣預報時，氣象專家玻斯（Michelle Boss）身後螢幕竟跳出一段A片。在螢幕左上角畫面中，一位不知名女子裸體躺在床上、搔首弄姿，並且被鏡頭特寫全身，持續長達10秒鐘。

綜合外媒報導，玻斯面帶微笑表示，華盛頓州經歷一個氣溫舒適的周末後，好天氣還將持續數天，似乎完全沒有發現異狀。而一名女主播也對此毫無反應。

▲▼女主播氣象報一半彈出A片。（圖／翻攝自YouTube／VESA Channel）

▲新聞台播報氣象到一半，竟然彈出A片。（圖／翻攝自YouTube／VESA Channel）

華盛頓州第2大城市斯波坎（Spokane）警方表示，他們17日晚間6時30分起陸續接到民眾報案，「這是一段很短的影片……母子畫面顯示出與新聞播報不同的畫面，似乎可能是色情或暴露影像。」

新聞台正在配合警方調查此事，母公司TEGNA副總裁班特莉（Anne Bentley）當晚11時火速公開道歉，「我們正在努力確保這樣的事情不會再度發生。」但是，她並未解釋，究竟為什麼會釀成這場意外。


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