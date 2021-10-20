甜美網紅「警車前撩衣」乳波晃蕩爆紅　1月後狂砍男友血濺豪宅

▲22歲網紅兼模特兒伊克桑姆（Genie Exum）涉嫌刺傷男友。（圖／翻攝Instagram帳號genie.exum）



記者吳美依／綜合報導

美國22歲網紅兼模特兒伊克桑姆（Genie Exum）9月時曾在一輛紐約市警車前拍照，當街撩起上衣，露出渾圓雙乳，引發網友熱議。但是，她如今再度成為話題，竟是持菜刀狂砍男友帕胡拉（Babyboy Pajulas），血濺曼哈頓豪宅。

《紐約郵報》報導，帕胡拉與女友發生激烈爭執後，手臂與背部竟遭對方猛刺，他於18日晚間6時45分左右下樓抵達大廳、鮮血如注，最後在警衛協助下，迅速報警並前往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），縫了好幾針。

▲伊克桑姆曾在紐約市警車前拍攝上空照，引發熱議。（圖／翻攝Instagram帳號genie.exum）



本案聽證會19日在曼哈頓刑事法庭召開，檢察官倫登（Grace Lunden）強調這是一起暴力案件，但被告律師麥耶（Brooke Quincy Myers）卻指出，受害者比伊克桑姆年長、魁梧許多，還親口表示「不希望這起案件繼續下去」。

最後，伊克桑姆無保獲釋，但被發布保護令，不得接近男友。她在聽證會結束後，不願回答問題，快步離開，但上車前還不忘向記者推銷自己在成人平台OnlyFans的頻道。

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