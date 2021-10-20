12至18歲「完整接種2劑BNT」　美CDC：防住院重症效果高達93%！

▲美國CDC公布最新數據顯示，完整接種BNT疫苗能有效防止青少年染疫後住院並引發重症。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）19日公布一項最新數據顯示，12至18歲的青少年若是完整接種2劑BNT疫苗，防止引發住院重症之有效性達93%，因此專家也呼籲應該要提高該年齡段的疫苗覆蓋率，以減少重症發生的機會。

美國CDC在6月至9月間，針對19間兒童醫院的464名12到18歲的青少年病患進行調查，其中有179人是因為感染新冠肺炎住院，另外285人則是因為其他疾病。然而研究發現，在這179名感染新冠肺炎並住院的患者中，只有6人曾接種過2劑的BNT疫苗，占3%。

不僅如此，在179人中，所有重症患者皆未接種過疫苗，其中有77人住進加護病房、29人需要依靠機器維生，甚至有2人死亡。該研究同時指出，青少年在完整接種2劑疫苗（施打第2劑BNT疫苗超過14天）後，防止住院並引發重症的效果高達93%，其中12至15歲區間為91%，16至18歲區間則為94%。

▲專家認為應該盡快提高青少年的疫苗覆蓋率。（圖／路透）



另一方面，在464名研究對象中，有72%的青少年至少擁有一項潛在疾病，例如氣喘、肥胖、糖尿病以及心血管疾病等。專家也提醒，因為樣本參數太少，因此暫時無法根據以上各種潛在疾病來評斷疫苗的效力。

根據研究結果，專家認為，12至18歲年齡段的青少年如果完整接種2劑BNT疫苗，對於防止住院重症有很好的效果。由於美國各地已經陸續解除遠端上課政策，到校上課的比例在持續增加，專家建議應該提高該年齡段的疫苗覆蓋率，以降低青少年的染疫重症率。

美國CDC表示，自2020年8月至今，已經有超過6.5萬名未滿18歲的孩童與青少年因為染疫住院治療，其中至少有700人最後不幸病逝。

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