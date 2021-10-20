林森牛郎「霆鋒」偷拍失風被停封　3手法灌暈女恩客騙上床

▲A小姐出面控訴，差點遭男模霆鋒偷拍不雅片的可怕經過。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區林森北路一家牛郎男模店駐店紅牌、花名「霆鋒」的黃姓男子，遭女客指控企圖偷拍性愛過程，劣跡曝光後竟辯稱只是癖好，還自爆曾多次偷錄與女客及友人的性愛影片，並存放在手機和雲端，1名被偷拍的女客控訴黃男行徑，宛如牛郎界李宗瑞，全案已由警方調查中，霆鋒作出如此離譜行徑，卻還有女恩客願意出50萬元替他和受害女和解。

險遭偷拍的A小姐氣憤地說：「黃在牛郎圈很紅，靠花言巧語跟手腕，交往很多戀愛客，最離譜的是此事鬧上警局後，竟還有戀愛客願意出50萬元補償我，要幫他擺平、和解，我想一定還有很多女生被他哄上床偷拍，太可怕了！」

事件爆發後，A小姐將自己的遭遇分享在IG，希望提醒周遭友人小心，過沒多久就有一名B小姐傳訊息告訴她，指今年2月曾和黃發生關係，事後也發現自己被偷拍。

另一名C小姐也私訊她說，黃男曾拍下跟她做愛的過程，後來宣稱已經刪除，後來她才知道，黃有把資料上傳雲端的習慣，她驚恐地說：「聽說影片已外流，而且很多支。」

A小姐大罵，黃男最常誆騙女恩客的手法，就是和女方搞曖昧，「他慣用2支手機，紀錄著上百個女客的個人資訊，包括基本資料及喜歡的事物，黃會三不五時傳訊息噓寒問暖，用甜言蜜語營造親密感，透露自己想念著對方，還會不時送些小禮物給女客人，營造戀愛的氛圍，讓這些寂寞的女恩客，變成他的戰利品。」

A女說，很多戀愛客明知歡場無真愛，卻還是會暈船，以為「自己是最特別的那一位」，因而墜入情網，殊不知這都是黃設下的陷阱，除了與黃發生關係，恐還因此遭拍下性愛影片。

她說，黃還會精挑外表不錯的戀愛客約私下見面，讓這些女客有一種被寵幸的的感覺，開心赴約，最後在刻意營造的浪漫氣氛下，和黃發生關係，原本是兩情相悅的事，歡愉過程卻全被偷拍，成了對方的戰利品。

A小姐受訪時幾度情緒激動，也不諱言這次的事件造成她很大的陰影，她開出50萬元要跟對方和解，不料黃竟然找其他女客人幫他付和解金，「讓戀愛客出錢擺平，受懲罰的又不是他，一定有很多女生不知道自己被偷拍不雅片，我現在鼓起勇氣站出來，就是希望可以用切身之痛，告訴這些女孩子，如果懷疑自己被偷拍，一定要去報警，讓這個噁男得到教訓，不然他一定會繼續危害其他人！」

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