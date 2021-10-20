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4歲童墜21公尺懸崖奇蹟輕傷　救難隊讚「在場唯一英雄」

記者黃翊婷／綜合報導

美國一名4歲男童日前和父母一起去肯塔基州的紅河峽谷（Red River Gorge）旅行，卻不小心跌下70英尺（約21公尺）深的懸崖，爸爸嚇得趕緊爬下去試圖救援。幸好墜崖的男童只受到輕微擦傷和瘀傷，父子倆皆平安獲救，讓救援人員忍不住直呼奇蹟。

美國4歲男童墜21公尺懸崖，奇蹟輕傷。（圖／翻攝自Facebook／Wolfe County Search and Rescue Team）

▲男童平安獲救。（圖／翻攝自Facebook／Wolfe County Search and Rescue Team）

綜合外媒報導，該男童16日下午和父母一起去紅河峽谷旅行，過程中不慎跌落懸崖，先是撞到許多障礙物，又繼續往下墜，最後一共下落大約70英尺；雙親見狀立即向警方和沃爾夫郡救難隊（Wolfe County Search and Rescue Team）求助，同時爸爸自己也立即展開救援行動，爬下懸崖奔向兒子。

幸好，男童的爸爸平安抵達墜落點，發現兒子僅受到輕微擦傷和瘀傷，意識清楚並沒有生命危險，於是決定帶著兒子下山，而不是留在原地或試圖爬上懸崖，最後成功抵達一條大路邊，並與救援人員順利會合。

救難隊人員事後在臉書分享這件事，並大讚男童是「在場唯一的超級英雄」，因為他雖然經歷墜崖意外，卻很勇敢，獲救後仍十分健談，頻頻向大人們分享自己最喜歡的超級英雄，也讓現場緊繃的氣氛緩和許多，後來確認父子倆都沒有大礙，便讓他們自行返家休息。

Just after 2:00 p.m. today, WCSART deployed on a mission that would result in nothing short of a miracle. While...

Wolfe County Search & Rescue Team 發佈於 2021年10月15日 星期五

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