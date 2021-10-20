剛起飛就墜毀！　德州客機載21人撞爛引燃大火影片曝

Plane crash near Houston…all 21 people onboard got out safely with no serious injurieshttps://t.co/4bjgK3CQF0 pic.twitter.com/bSwjOgezZo — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) October 19, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

德州休士頓一架載運逾20人的小型飛機，於19日上午在起飛時失控撞上圍欄，立刻燃起大火，所幸所有旅客和機組員都及時逃出，僅2人傷勢較重，其餘均沒有大礙。

▲客機失事燒毀。（圖／翻攝自推特）

根據CNN報導，事發地點在休士頓行政機場（Houston Executive Airport），「麥克唐諾道格拉斯MD87」上的所有機組員和乘客都在飛機撞毀後及時逃出。美國聯邦航空管理局（FAA）指出，「MD87」在跑道上準備起飛後不過500呎（約152公尺），就因為飛行高度不夠而墜毀，直接撞上機場北邊的圍欄，於19日上午10點起火。

機上共有18名旅客、2名機師以及一名空服員，最年輕的乘客為10歲。當局指出其中健康問題較嚴重的兩人，其中一人背痛，另一人則有呼吸道問題，都已經送醫治療。

目前火勢已經撲滅，聯邦航管局和國家運輸安全委員會（NTSB）將會合作調查這起事件。