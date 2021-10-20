熱氣球升空「離奇吊掛1人」！他從100m高空重砸車頂　驚悚影片曝

▲以色列一名男子不知什麼原因被吊掛在熱氣球外，最後不幸墜落身亡。（圖／翻攝自推特／＠oren97920179）

記者閔文昱／綜合報導

以色列19日早上驚傳一起意外！一名工作人員不知什麼原因，吊掛在熱氣球外的電纜上，過程中曾試圖抓緊繩子，沒想到因體力透支鬆手，直接從高空急速下墜，最後掉落在一輛行駛中的汽車上，不幸身亡。

根據《以色列時報》報導，這起事件發生在以色列北部城市阿富拉（Afula）的 60 號公路上，28歲的科恩當天不知什麼原因，在熱氣球上升時掛在外側的一根電纜上。網傳影片可見，科恩抓著熱氣球的繩子越飛越高，讓拍攝的目擊者嚇得驚聲尖叫。

יוגב כהן, בן 28 מקיבוץ יזרעאל נהרג בתאונת הכדור הפורח: "צעקנו לו תקפוץ, והוא ענה 'אני מחזיק מעמד'" https://t.co/CXtdKHVHqK@sharonidan pic.twitter.com/F9FTTUOy8U — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

當地警方表示，科恩是該熱氣球的機組人員，當其他操作人員注意到他被掛在熱氣球上時，馬上試著讓熱氣球回到地面，但無奈科恩似乎體力透支，最後不幸從約100公尺的高處墜落，撞上一輛行駛在附近高速公路上的汽車，當場死亡。

報導提到，被砸重的車輛上，所有乘客和司機都沒有受傷，而熱氣球也在事發過後沒多久就降落到附近的安全區域。目前以色列警方和航空當局都已經展開調查，並查明科恩為何會離奇吊掛在熱氣球電纜上的原因。

דיווח ראשוני והעניין בבדיקה בהמשך לאירוע הנפילה מכדור הפורח

כנראה מדובר במפעיל של הכדור הפורח הוא זה שנפל אל מותו

והכדור הפורח בשמיים עם עשרה 10 נוסעים או מטיילים שאין להם מידע איך להנחית אותו הרבה כוחות באזור עפולה כוננות גבוהה pic.twitter.com/p3ZTO94IQb — oren (@oren97920179) October 19, 2021

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