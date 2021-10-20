高雄流行音樂中心10／31開幕　虛擬IP輕軌少女亮相

▲高雄流行音樂中心即將開幕，虛擬IP輕軌少女唱跳開場。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

炫麗燈光舞台效果，搭配氛圍強勁重節拍，歷經12年籌劃的高雄流行音樂中心，即將正式啟用，虛擬偶像擔綱開幕重頭戲演出。

高雄市副市長史哲盯著螢幕仔細觀察，電腦裡的兩位動畫人物，就是高捷即將正式亮相的虛擬偶像輕軌少女，實際直擊，這是利用真人即時動態捕捉，運動感測以及後端程式的運算，讓真人律動轉換成虛擬影像，高流開幕當天透過5G無線，零時差呈現在觀眾眼前。

高雄市副市長史哲表示，「以我們這個輕軌少女，它是一個虛擬的，本來是一個平面的人物，那我們讓它不是躍然紙上而已，我們是讓它會活起來，所以它會唱歌跳舞，它不只會唱歌跳舞，我們利用5G即時性的傳輸，事實上讓它跟現場做實際的互動。」

▲▼輕軌少女由兩位專業舞者真人演出，高雄副市長史哲，特地前往探班，關心練習進度。（圖／記者謝盛帆攝）

距離高流開幕時間剩下不到一個月，高雄市副市長史哲前來探班，過程中他和日本好友視訊交流，也就是這次負責輕軌少女捕捉技術團隊負責人小谷創先生，高流率先推出的虛實共演展演模式，也展現出高雄文化內容與科技運用的軟實力。

高雄市副市長史哲表示，「大家知道5G這個大數據不延遲、大傳輸，事實上它本來就是網路、影像與音樂的溫床，它其實就是一個創作的基地，未來的影視、音樂，事實上它本來就是大量跟大數據計算息息相關，在這次開幕當中我們也會做個簡單的示範。」

高雄全力發展5G AIoT產業，高流將持續結合5G科技的應用，打造高規格的流行音樂館，海音館是高雄流行音樂中心最大展演廳，可以容納近4000人，5G網路高速低延遲多連結，能夠精準控制燈光強弱，伸展式舞台能夠因應不同演出做變化，更擁有全台唯一完整建置沉浸式音響系統。

▲▼高雄市府文化局局長王文翠表示，希望高流開幕啟用，能為高雄流行音樂產業帶來更多元化與國際化的合作交流。（圖／記者謝盛帆攝（上圖）、高雄市政府提供（下圖））

高雄市府文化局局長王文翠表示，「希望高流成立之後，可以吸引影視音的人才來聚集在高雄，產業形成一個群聚形成一個產業鏈，我們希望這些產業可以落地深根，人才可以更穩定留在高雄。」

坐落亞洲新灣區5G AIoT創新園區的高雄流行音樂中心，是高雄亞灣區5G試驗場域中重要一環，10月31號開幕當天，虛擬IP輕軌少女首次現身舞台，令大家期待。