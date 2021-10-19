老公在講電話　二胎媽到加油站借廁所意外產子

▲美國一名女子獨自於廁所內生下小孩。（圖／翻攝自Tiktok@Mancerakaitlyn）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國一名懷孕婦女凱特琳（Kaitlyn Fullterton）和她的丈夫塞爾吉奧（Sergio Mancera）開車兜風時，她突然有一陣上廁所的衝動，並要求在加油站停車方便，沒過多久她丈夫竟被路人告知，她已獨自在廁所生下小孩。

事後她凱特琳在ABC13電視節目中描述廁所裡的戲劇性時刻，「我一直感覺到水壓，當我站起來時，羊水就破了」，一瞬間，她獨自生下了第二個孩子。而當下也有熱心的路人，幫忙轉告她的丈夫這件事。

而她的丈夫賽爾吉奧則表示，「當時我正在講電話，十分鐘後，一個陌生女子走過來跟我說：『嘿，你的老婆剛生完小孩』，我回說：『什麼！真的假的？』」，他強調，「我簡直不敢相信」。

為了紀念這個令人感動的時刻，凱特琳將影片發在抖音Tiktok平台。在視頻中她寫到，「這一刻我為自己感到驕傲，我簡直不敢相信我做到了」，網友紛紛轉發，並留言恭喜凱特琳，「我喜歡它如此堅強的站在那裡……那是一個真正的女人」、「為母則強」。