　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老公在講電話　二胎媽到加油站借廁所意外產子

▲▼美國一名女子獨自於廁所內生下小孩。（圖／翻攝Tiktok@Mancerakaitlyn）

▲美國一名女子獨自於廁所內生下小孩。（圖／翻攝自Tiktok@Mancerakaitlyn）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國一名懷孕婦女凱特琳（Kaitlyn Fullterton）和她的丈夫塞爾吉奧（Sergio Mancera）開車兜風時，她突然有一陣上廁所的衝動，並要求在加油站停車方便，沒過多久她丈夫竟被路人告知，她已獨自在廁所生下小孩。

事後她凱特琳在ABC13電視節目中描述廁所裡的戲劇性時刻，「我一直感覺到水壓，當我站起來時，羊水就破了」，一瞬間，她獨自生下了第二個孩子。而當下也有熱心的路人，幫忙轉告她的丈夫這件事。

而她的丈夫賽爾吉奧則表示，「當時我正在講電話，十分鐘後，一個陌生女子走過來跟我說：『嘿，你的老婆剛生完小孩』，我回說：『什麼！真的假的？』」，他強調，「我簡直不敢相信」。

為了紀念這個令人感動的時刻，凱特琳將影片發在抖音Tiktok平台。在視頻中她寫到，「這一刻我為自己感到驕傲，我簡直不敢相信我做到了」，網友紛紛轉發，並留言恭喜凱特琳，「我喜歡它如此堅強的站在那裡……那是一個真正的女人」、「為母則強」。

@mancerakaitlyn

You wouldn’t believe it, unless you saw it happening.

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
台中長輩搶光「年輕人萬劑疫苗」　市府緊急發布新措施
「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯得神諭：國共聯合欺壓3Q
晚餐少吃還是胖！她曝殘酷原因　「激推5技巧」一定會變瘦
日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐網狂推
男童名字有19單詞　申請出生證明慘被拒
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公在講電話　二胎媽到加油站借廁所意外產子

印度新人無畏洪水　同坐大鍋子「漂」去結婚

加拿大女「水運」搬家　汽艇拉著前進紐芬島

欠債1.5萬！阿富汗母被迫賣3歲女「肉償」　債主：3個兒子等著娶

3500年前的怨靈渴望愛情滋潤　大英博物館發現「最老鬼故事」

埃及男吞「手機」6個月胃痛就醫　各國案例還頗多的

手機充電中爆炸！　小弟「視訊上課到一半」衣服燒爛慘死

南韓雪嶽山降今年初雪！「積雪1公分」提早去年15天　遊客全嗨翻

男童名字有19單詞！「全國最長」申請出生證明慘被拒　3歲仍無身份

澳洲4歲女童夜宿海灘　連睡袋一起離奇「蒸發」　

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

老公在講電話　二胎媽到加油站借廁所意外產子

印度新人無畏洪水　同坐大鍋子「漂」去結婚

加拿大女「水運」搬家　汽艇拉著前進紐芬島

欠債1.5萬！阿富汗母被迫賣3歲女「肉償」　債主：3個兒子等著娶

3500年前的怨靈渴望愛情滋潤　大英博物館發現「最老鬼故事」

埃及男吞「手機」6個月胃痛就醫　各國案例還頗多的

手機充電中爆炸！　小弟「視訊上課到一半」衣服燒爛慘死

南韓雪嶽山降今年初雪！「積雪1公分」提早去年15天　遊客全嗨翻

男童名字有19單詞！「全國最長」申請出生證明慘被拒　3歲仍無身份

澳洲4歲女童夜宿海灘　連睡袋一起離奇「蒸發」　

女偶像Vlog露出手機被抓包戀愛！　掃碼「全是親密私照」粉絲崩潰

中壢今晚「20：00」送肉粽！送煞路線曝光網嚇壞：要怎麼避？

辰亦儒赴陸直播帶貨！鏡頭前突「哽咽爆哭」被罵翻：不買也沒關係

橘老大被萌萌小手「呼巴掌」　下秒霸氣壓制「教後輩做事」

台中65歲以上長輩搶光「年輕人萬劑疫苗」　市府緊急發布新措施

2021「首爾航展」開幕　南韓「國產戰機」KF-21首度參展

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯得神諭：國共聯合欺壓3Q

超過一半的人都做錯！5個「洗髮壞習慣」，讓髮質越洗越差

影／松坂大輔單膝跪地再度哽咽　起身一人繞場瀟灑告別

醫學大師陳建仁、賴明詔　成大談COVID-19與抗疫未來

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

太平間保全曝性侵屍體習慣！　前輩戴套爽示範

女傭腦瘤爆裂　雇主扛241萬醫藥費救人

女主播採訪普丁「狂秀美腿+舔舌+撫摸頭髮」

女童遭鱷魚拖下水　剩一顆頭飄水面

大學4年集齊6科系男友！女大生曝交往心得

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆

棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

公熊硬上人妻影片曝！　竟因「嫉妒」暴走攻擊

日本「津輕海峽」遭中俄10艘軍艦穿越！

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

腳掌異物擠出超長木刺！醫師尖叫：我的老天

他手機卡胃半年！醫開腹見屎色完整機身傻眼

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

更多熱門

相關新聞

國3北上3車環撞釀5傷　孕媽和小孩夾困車內

國3北上3車環撞釀5傷　孕媽和小孩夾困車內

國道3號北上151.7公里19日清晨近7時許時發生一起連環車禍！苗栗消防局獲報抵達現場後發現，1輛休旅車與2輛轎車全都撞成一團，其中又以夾在中間的第2輛轎車受損最為嚴重，受傷人員中更驚見1名孕婦和小孩受困，所幸皆無生命危險，至於詳細事故原因仍有待警方進一步調查釐清。

恭喜友人當爸！下秒被A「贊助一下」傻眼了

恭喜友人當爸！下秒被A「贊助一下」傻眼了

客運擦撞冒煙　女跳車嬰兒重摔昏迷

客運擦撞冒煙　女跳車嬰兒重摔昏迷

聽嬰大哭　超壯左右護法眼神關切

聽嬰大哭　超壯左右護法眼神關切

鬆獅犬突然咬死12天嬰　爸媽被控殺人

鬆獅犬突然咬死12天嬰　爸媽被控殺人

關鍵字：

嬰兒孕婦廁所KaitlynFulltertonSergioMancera

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面