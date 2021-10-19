印度新人無畏洪水　同坐大鍋子「漂」去結婚

▲印度一對夫婦不畏風雨，坐在鍋子內前往婚禮現場。（圖／翻攝tweeter@ANI）

實習記者黃靜芸／綜合報導

印度南部喀拉拉邦(Kerala)近日遭遇暴雨，許多地方都因豪雨而淹水，一對夫婦卻不畏風雨，坐在大型鍋子裡，穿過淹沒的街道，到達婚禮現場。據報導，這對夫婦是向當地寺廟借大型鍋子，並招募兩名男子來幫忙推動他們。影片一出，引起網友瘋狂傳發。

據外媒報導，新娘在婚禮結束後告訴記者，「這變成我們從未想像過的婚禮」。大雨造成的洪水及土石流，已在全邦造成至少28人死亡，印度氣象局(IMD)週一向該邦11個地區發布黃色警戒。雖然這對夫婦的婚禮場地部分也被淹沒，但兩人還是決定在一個小型儀式上喜結連理。

影片的背景中可聽到，「應該訂一艘船而不是一輛車」，因遇洪水沖擊，汽車和公車已被淹沒。

國家災難響應部隊(NDRF)和武裝部隊已部署在全邦各地，以協助救援行動。邦政府開設了數百個救援中心，以庇護因洪水而撤離的人。國家救災部隊表示，這場洪水可能是由暴風雨引起的，摧毀了90間房屋，另外有702間房屋部分被破壞。