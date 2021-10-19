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美CDC更新旅遊警示　新加坡日增2553確診「列4級最高風險地區」

▲▼新加坡。（圖／CFP）

▲儘管完整接種2劑疫苗的人口已達84%，但新加坡最近的新冠疫情仍有升溫趨勢。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國疾病管制中心（CDC）18日更新旅遊警示，將最近新冠疫情反彈的新加坡列入「最高風險名單」，建議國人避免前往當地，或是在出發前全面接種2劑疫苗。

據CNN報導，過去一直都是防疫模範生的新加坡，最近疫情不斷升溫，單只18日一天，就新增了2553宗確診病例，達到CDC「每10萬人中就有逾500宗病例」的4級標準，因此被CDC列入4級的「最高風險名單」，並建議人們避免前往當地旅遊，或是在出發前接種疫苗。

▲▼新加坡,旅遊警示。（圖／翻攝自CDC官網）

▲美國CDC將新加坡的旅遊警示升高至4級「最高風險」。（圖／翻攝自CDC官網）

報導稱，儘管來勢洶洶的Delta變種病毒依舊在全球範圍肆虐，但CDC卻是自8月以來，第一次在更新旅遊警示時，只將1個國家列入4級，不過其餘早已被列入高風險地區的國家，如奧地利、希臘、愛爾蘭、馬來西亞、瑞士、土耳其和英國，仍在名單內。

已決定「與病毒共存」的新加坡最近決定放寬防疫限制，允許來自美國、加拿大、英國、丹麥、法國、義大利、西班牙和荷蘭的旅客，在完全接種新冠疫苗的情況下，以「疫苗接種者旅遊通道計劃」（VTL）入境，且無須進行隔離。

新加坡衛生部指出，截至目前為止，當地共累計有1萬50731宗確診病例，而完整接種了2劑新冠疫苗的人口則高達84%。

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