北韓又試射2飛彈！　日首相表遺憾：勢必全力保障飛航安全

▲日本首相岸田文雄對於北韓發射飛彈一事深表遺憾。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓19日上午從咸鏡南道新埔市往日本海（南韓稱東海）發射2枚彈道飛彈，對此日本與南韓稍早紛紛發表立場表達遺憾。而日本首相岸田文雄同日在福島縣受訪時，提到北韓自上個月就開始連續無預警發射飛彈，日方對此感到遺憾，而他也已經做出指示，要求收集情報並確認周遭飛航安全。

根據《日本放送協會》報導，北韓19日上午10時15分與16分，自北韓東側朝日本海方向分別發射了2枚彈道飛彈，再度引發關注。事發當時，日本首相岸田文雄與官房長官松野博一都因公務在身不在東京，暫時交由官房副長官磯崎仁彦留在東京代理職務，不過得知消息後，兩人隨即取消後續行程，並於當天下午啟程趕回官邸。

▲北韓19日上午再度發射2枚飛彈。（圖／路透社）



岸田文雄19日表示，北韓自上個月起多次發射飛彈，上午又再度發射了2枚彈道飛彈，日本對此備感遺憾。他同時也強調，目前已經指示相關人員竭盡全力收集情報，以確保周遭飛機與船隻的安全，並做好準備以防萬一。

另一方面，南韓青瓦台也召開緊急國家安全會議（NSC），討論北韓試射飛彈一事，之後證實北韓發射的是短程彈道飛彈，對此表示遺憾。根據分析，由於咸鏡南道新浦市為北韓建造潛艦的海軍基地，因此不排除此次試射的飛彈為潛射彈道飛彈（SLBM）。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast