打2劑疫苗仍染疫亡！美前國務卿鮑爾罹癌　突破性感染奪命

▲美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

文／康健雜誌 張淑芬編譯

美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）因為新冠肺炎併發症而病逝，享壽84歲。他的家人透過臉書表示，鮑爾已打過兩劑疫苗，卻因為罹癌免疫力低下，導致無法撐過突破性感染。

鮑爾早在2月份就完成2劑新冠疫苗注射，原本預定上週再打第3劑，但由於身體不適而暫緩。

鮑爾生前病痛纏身。早在擔任國務卿期間，曾治療過攝護腺癌，近幾年又罹患名為「多發性骨髓癌」的血癌，並出現早期帕金森氏症的症狀。多發性骨髓癌會降低免疫反應，減少身體抵禦感染的能力；一旦病毒入侵，病情很容易發展成重症。西北大學感染專家安卡隆（Michael Angarone）表示，鮑爾的免疫系統勢必脆弱，對於疫苗的反應相對較差，突破性感染導至病情惡化的風險也較高。

美國疾管局CDC指出，免疫系統低下或衰弱的族群，容易感染新冠病毒。接種兩劑疫苗產生的抗體數，也可能無法達到一般健康成人的標準。以血癌為例，根據《自然（Nature）》期刊在8月刊登的研究指出，完整注射兩劑新冠疫苗（BNT）的血癌病患中，只有一半的人產生抗體；即使打了第3劑，仍有33％無法擁有抗體。

罹癌或疾病減少免疫反應，增加突破性感染風險

美國凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）的衛生政策專家米蕭德（Josh Michaud）指出，年長者因為突破性感染而導致重症的機率本來就比較高，如果已經罹患癌症或其他慢性病，更會增加病情惡化的風險。

美國疾管局CDC統計，截至10月為止，全美已經有1.87億人接種2劑疫苗，其中超過7千人因為突破性感染而死亡，死亡率約為0.004％。其中65歲以上的人就佔了85％，男性又比女性多。另外因為突破性感染而住院的病患，絕大多數是免疫力低下的族群。

多數醫療專家表示，鮑爾的情況是罕見特例。疫苗雖然無法保證百分百的防護效力，突破性感染必然會發生，但完整施打疫苗，仍是目前防堵疫情的必要措施。根據CDC在今年8月的統計，未施打疫苗的成人感染新冠病毒，比起接種者要多出11倍。80歲以上的長者，未施打疫苗者的感染致死率，則比接種者要多出5倍。

資料來源：CNN、Bloomberg、Slate、US Centers for Disease Control and Prevention

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