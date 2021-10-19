被檢舉對泰王肖像不敬　泰學生領袖21條冒犯君主罪創紀錄

圖、文／鏡週刊

泰國去年7月爆發大規模反政府抗議活動，有超過百名示威人士以「冒犯君主罪」被起訴。泰國學生抗議領袖之一巴利（Parit Chiwarak）近日則再遭警方以冒犯君主罪起訴，目前共背了21條罪名，創下泰國政治史上單人背負最多條「冒犯君主罪」紀錄。

泰國大規模反政府抗議訴求為要求總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）下台、改革王室及修憲，抗議活動至今已超過一年，參與者多為學生。泰國政府自抗議爆發後，就以冒犯君主罪大規模拘捕示威人士。

人權律師奎沙登（Krisadang Nutcharut）日前透露，一年來有超過百名示威人士被以冒犯君主罪名起訴。若他們被判有罪，每項罪名可能將面臨3至15年刑期。

參與抗議的人士包括學運領袖賈圖霸（Jatupat Boonpatararaksa）、阿農（Arnon Nampha）、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、帕努彭（ Panupong Jadnok）以及巴利等人皆被拘捕。

巴利近期則被檢舉他曾在臉書上傳對泰王肖像比出不敬手勢照片，警方則以電腦犯罪法及冒犯君主罪將其起訴，泰國人權律師組織則指出，這是巴利身上第21條冒犯君主罪，也是泰國政治史上單人背負最多條冒犯君主罪紀錄。



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