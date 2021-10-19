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女童遭鱷魚狠咬拖下水…剩「一顆頭」飄水面！　朋友目睹全程嚇壞

▲▼女童遭鱷魚拖下水　剩一顆頭飄水面。（圖／翻攝自beritabeta）

▲女童在河邊戲水時遭鱷魚拖下水。（圖／翻攝自beritabeta）

記者張方瑀／綜合報導

印尼一名8歲女童日前和朋友到河邊玩時，突然消失在水中，結果朋友們竟看到女童的頭顱漂浮在水面上，被一隻大鱷魚緊緊咬住，嚇得立刻大叫跑上岸。隨後搜救隊員和村民合力抓到鱷魚後，將鱷魚的肚子給割開，結果竟沒有找到女童的遺體。

根據《鏡報》與《Berita Beta》報導，住在印尼布魯島（Buru）的8歲女童蘇西（Suci Ramadhani）14日下午和幾個朋友一起在河邊玩水，當時準備上岸時，蘇西突然從水中消失，接著就看到她的頭顱漂浮在水面上，而且被一隻大鱷魚緊緊咬著，身體已經不見蹤影。

▲▼女童遭鱷魚拖下水　剩一顆頭飄水面。（圖／翻攝自beritabeta）

▲女童的遺體在河岸邊被發現。（圖／翻攝自beritabeta）

朋友們嚇得放聲尖叫，附近村民聽到聲音後也立刻趕來，並通知搜救人員合力捕捉鱷魚。搜救員Korpos Rahmad Namlea說，他們終於抓到鱷魚後，剖開牠的腹部，但是卻沒有找到蘇西的遺體，結果擴大搜索後，16日才在附近一處河岸發現蘇西的遺體。

Korpos Rahmad Namlea說，當地的河裡有非常多的鱷魚，在過去10年裡至少發生過2起鱷魚攻擊人的事件。今年3月時也有一名8歲男童在岸邊被鱷魚生吞，剖開巨鱷的肚子後，男童的屍體幾乎毫無破損地躺在鱷魚的胃部。

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