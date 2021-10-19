載兒上學遇「人肉路障」　母氣炸狂踩油門狠撞！驚悚畫面曝光

記者葉睿涵／綜合報導

英國激進環保組織「隔熱英國」（Insulate Britain）最近發起抗議活動，封鎖M25（環繞倫敦的高速公路）等多個主要大道，要求政府重視英國房屋的隔熱設施，以減少能源浪費。然而，由於這些抗議者刻意選在早上的尖峰時期佔據道路，導致不少通勤族被塞在路上，車流動彈不得，而引起不小的糾紛。

綜合《太陽報》與《獨立報》報導，一名急著送兒子上學的母親最近在「隔熱英國」佔領道路時被堵在了路上，於是她連忙下車，要求抗議者趕快讓開。從影片可見，這名氣急敗壞的母親心急地將標語撥開，還試圖拉走坐在她車頭前方的2名女抗議者，不過坐在地上抗議的示威者並不給予理會，繼續保持隊形攔阻車子。

▲駕駛與環團示威者爆發衝突。（圖／翻攝自YouTube／Reverse & Release）

口中不斷喊著「我必須將兒子送上學」的母親見狀，直接回到車裡發動引擎，緩緩向前壓進，試圖將女抗議者撞開。當她的豪華SUV撞向女抗議者的背部時，其中一名年紀較輕的女子痛苦地喊道，「哦不，不要！」然而這名憤怒的母親還是堅持要將抗議者逼退，車上的另一名男子甚至還從車窗探出身子高喊，「直接將他們撞開就好」。

現場的影片曝光後在網路上引起熱議，網友們的意見也十分兩極，有人認為「這位母親堅持要送孩子上學的行為實在是太極端了」、「隔熱英國是對的，這國家有些人就這麼自私，只在乎自己」，但也有人認為「隔熱英國的抗議活動荒唐又可笑、對誰也沒有幫助」。

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