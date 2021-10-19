登山男「自拍失足」急墜200m慘死！挑戰高難度路線　命喪峽谷

▲29歲登山客安德里亞（Andrea Cembali）失足死亡。（圖／翻攝自Facebook／Andrea Cembali）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利波隆那（Bologna）發生一起可怕意外，29歲的安德里亞（Andrea Cembali）17日與友人前往Corno alle Scale山脈登山，挑戰一條被封為「專家級路線」的山徑，但他試圖和夥伴自拍時，竟失足摔落200公尺峽谷，當場死亡。

綜合外媒報導，Balzi dell'Ora山徑的地形複雜又崎嶇，唯有經驗豐富的登山客才有能力挑戰。安德里亞與友人出發後，中間一度分開步行，之後才在海拔1850公尺處相遇，他看見朋友十分開心，急著想要合照，卻失去平衡，滑下陡峭的峽谷。

友人目睹後，趕緊聯繫阿爾卑斯山的救援單位，但儘管救難隊迅速趕到，並且垂降至峽谷救人，卻已經來不及，當場宣布安德里亞死亡。最後，一行人搭乘直升機撤離，並將遺體送至醫院。

這場悲劇震驚附近地區，安德里亞生前死忠支持的籃球隊「伊莫拉」（Andrea Costa Imola）賽前還特地為其哀悼1分鐘。但是，當地媒體並未透露，警方是否將會展開刑事調查。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google