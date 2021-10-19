▲5月起輪三班處理「上千支新冠檢體」，醫檢師獲醫事人員優良獎。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（19）日上午舉辦「第七屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚從27家部屬醫院遴選出63位表現卓越楷模。任職於部立台中醫院14年的醫檢師吳怡瑢，在疫情期間投入檢驗任務，自5月起更自發輪三班處理新冠檢體，每月處理檢體量高達上千件，獲頒「優良獎」鼓勵防疫貢獻。

今日頒獎典禮分別頒以「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」3種表揚對守護民眾健康有卓著貢獻的醫事與社工人員，衛生福利部次長薛瑞元除對於得獎人克盡社會責任與善盡公醫使命的敬業熱忱予以肯定外，也期勉所有部屬醫院的同仁能持續為營造更優質的醫療環境而努力。

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榮獲「資深典範獎」的部立台南醫院服務的營養師兼科主任蔡佩芬，克盡職守30年，努力建立醫院供膳場所食品安全管制系統，並專責該院護理之家住民飲食供應與營養照護，更協助護理之家督考、評鑑榮獲特優與國家品質獎等佳績，曾於108年獲頒中華民國營養師公會聯合會「服務奉獻獎」。

衛生福利部次長薛瑞元在頒獎典禮上鼓勵醫事人員。（圖／記者嚴云岑攝）

與吳怡瑢同獲「優良獎」的為基隆醫院社會工作室主任蔡聖華，除了主責基隆醫院長照業務籌、規劃、執行外，也發揮醫務社工專業，整合在地醫療社政資源，積極推動基隆弱勢關懷方案，另推動流感、新冠疫苗施打相關業務，成為醫療照顧重要後備力量。

榮獲「閃亮新人獎」的醫事檢驗師張羽婷，僅在彰化醫院服務2年多，卻以新人之姿，在人力缺乏時，勇敢接下最繁雜的生化免疫組負責人職務，協助實驗室完成TAF醫學實驗室認證，在TAF實地評鑑時，亦獨當一面，協助科室完成延展認證，並找出臨床中因用藥導致的檢驗異常數據，發表於台灣醫事檢驗學會年會上。

薛瑞元在致詞時提到，部屬醫院以有限的資源，肩負推動公衛政策與照護弱勢的責任著實不容易。歷經百年醫衛環境的演進與發展、不斷強化核心能力、精進醫療服務並堅守公醫使命，造就了部醫的優質醫療團隊，在現今各種嚴峻的醫療競爭與挑戰的環境下，能繼續擔任民眾可靠的健康守護者。