海地總理遇「黑幫開槍清場」　狼狽逃離畫面曝！老大還囂張現身

▲亨利17日出席在太子港舉辦的開國元勳德薩林的紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地前總統摩依士（Jovenel Moise）7月遭暗殺身亡後，國內陷入一片混亂，不但發生17名美國基督教傳教士及家人遭綁架事件，現任總理亨利17日出席紀念儀式時遇上黑幫「開槍清場」，只能在維安人員的保護下匆忙離開現場。

根據《衛報》報導，亨利（Ariel Henry）在17日出席在太子港舉辦的開國元勳德薩林（Jean-Jacques Dessalines）紀念儀式，當時他在安全部隊保護下前往獻花，但現場卻不斷傳出槍響，結果發現是當地黑幫正在開槍驅趕，最後亨利只能匆忙離開，政府的好幾輛休旅車在槍聲下開離。

▲「G9聯合會」首領切里齊爾7月率眾上街悼念已故總統摩依士。（圖／達志影像／美聯社）



從現場曝光的影片可以發現，在黑幫一陣開槍後，領導9個幫派的「G9聯合會」首領切里齊爾（Jimmy Cherizier）穿著一襲白色西裝，在多名手下的包圍下出現在紀念儀式現場獻花，模樣十分威風。

Crisis en Haití cada vez más grave. Bandas armadas atacan y obligan a huir al primer ministro, Ariel Henry cuando trataba de homenajear a Jean Jacques Dessalines.



Mientras que el G9 y Jimmy Chérizier (Barbeque),se observan triunfante tras depositar coronas de flores en el lugar. pic.twitter.com/bX0SKFLCEP — Varga Vila Riverón (@vargavila) October 18, 2021

海地的黑幫集團在社會和政局的動盪下變得越來越強大，據了解，切里齊爾和已故總統摩依士有非常密切的關係。而切里齊爾帶領的黑幫也非常凶殘，他們2020年在太子港多個社區發動為期5天的襲擊，造成許多平民嚴重死傷，很多房屋都被燒毀。

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