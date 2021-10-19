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美眾議員警告：美國恐在10年內「輸給中共」　自滿態度必須改變

▲▼美國共和黨籍眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）曾在海軍陸戰隊服役，現任眾議院軍事委員會成員。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拉格爾（Mike Gallagher）曾在海軍陸戰隊服役，現任眾議院軍事委員會成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國《金融時報》16日爆料，中國8月曾試射一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，讓美國情報單位措手不及、大吃一驚。美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）發布聲明警告，「如果我們堅持目前的自滿路線，或者把希望寄託在『整合性威嚇』（integrated deterrence）之類的不可靠流行語，我們將在10年內輸掉與中國共產黨的新冷戰。」

《紐約郵報》報導，共和黨籍的加拉格爾曾在海軍陸戰隊服役，現任眾院軍事委員會成員，他認為，華府應該將中國試射導彈視為「行動號召」，「解放軍現在越來越有可信能力，透過常規或核子武器，削弱我們的導彈防禦系統，威脅美國本土。」

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲中國的高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）

《金融時報》指出，中國試射的高超音速導彈環繞地球飛行後，偏離目標約24英里（約38公里），但儘管沒有擊中目標，美方仍對中國太空武器的驚人進展感到驚訝。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於18日表示，美軍正在「密切關注中國軍備與先進能力的發展」，並稱北京此舉只會加劇區域緊張關係，「你們曾聽我說過，中國是一個挑戰，而我們將繼續關注這一點。」

北京方面則不承認試射導彈，外交部發言人趙立堅18日表示，那是一次例行航天儀器試射，以確定該設備是否能夠重複使用，這對於人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，具有重要意義，「世界上有多家公司都開展了類似試驗。」

《路透社》指出，高超音速武器通常指「飛行速度為音速5倍以上」的導彈，由於低空飛行並且能夠透過人為操作，因此很難被偵測，而新世代軍備競賽正在進行中，專注研發長程、更難探測與攔截的武器。

 

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