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廢墟挖出「母子雙屍」緊緊相擁　嬰孩死在搖籃裡！印度洪災心碎1幕

▲▼印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

▲印度喀拉拉邦發生嚴重洪災，救援人員從廢墟中抬出受害者。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度喀拉拉邦（Kerala）15日以來連日暴雨，引發多處洪水和土石流災情，目前已知至少26人喪生，還有數十人失蹤。救援團隊持續在土石與廢墟之間搜索，尋找生還者和罹難者遺體，竟發現一對母子緊緊相擁的遺體，不遠處還有一個嬰孩陳屍搖籃裡。

▲▼印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

▲▼印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

▲喀拉拉邦洪災目前至少26死，還有數十人失蹤，房屋甚至在眾人眼前被沖走。（圖／路透）

綜合《印度時報》等外媒報導，救援團隊在土石流重災區果塔延縣（Kottayam）、伊都基縣（Idukki）目睹許多心碎畫面，上述母子被證實是28歲母親芙琪亞（Fauziya）和10歲兒子亞明（Ameen）。在另外一處災區，他們發現3個孩童緊緊相擁死去，死者稍後被證實年僅8歲、7歲和4歲。

截至17日上午，該邦一共2159人撤退至避難營地，而罹難者遺體都已經被送往最近的醫院。儘管喀拉拉邦中、南部17日雨勢趨緩，但政府仍維持高度警覺，因為根據印度氣象局（IMD）預測，該邦直到21日都將持續出現降雨和強風。此外，邦政府也宣布，將向死者家庭提供40萬盧比（約新台幣15萬元）賠償。

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